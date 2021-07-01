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    • Eğitim
    • 01.07.2021 23:42
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    • 01.07.2021 23:42
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    AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu ders ücreti ne kadar?

    AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu ders ücreti ne kadar? 2021 AÖF yaz okulu için kayıt dönemi başlıyor. Sınavlarının yüz yüze yapılacağı AÖF yaz okulu kayıtları 5 Temmuz'da başlayacak. Öğrenciler her bir ders için ek ödeme yapacak. 9 Temmuz'a kadar sürecek kayıtların uzatılmayacağı ifade edildi. Peki; 2021 AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? 2021 AÖF yaz okulu ders ücreti ne kadar? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu ders ücreti ne kadar?

    AÖF yaz okulu ders ücreti ne kadar? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? Kayıt işlemleri, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle yapılacak. Ders seçimi işlemleri aof.anadolu.edu.tr öğrenci otomasyonu üzerinden yapılacak. 2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

    AÖF YAZ OKULU KAYIT NASIL YAPILIR?

    Bu duyuru Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

    Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri; 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00'de sona erecektir.

    Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

    Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

    Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

    Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

    Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
    İnternet Bankacılığı ile Ödeme
    ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
    Mobil Bankacılık ile Ödeme

    Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 09 Temmuz 2021 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

        09 Temmuz 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

        Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

        2020-2021 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

        AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

        Yaz Okulunda kayıt yapılan 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL olarak belirlenmiştir.
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