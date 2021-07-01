AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu ders ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu ders ücreti ne kadar? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? Kayıt işlemleri, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle yapılacak. Ders seçimi işlemleri aof.anadolu.edu.tr öğrenci otomasyonu üzerinden yapılacak. 2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.