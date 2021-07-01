AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu ders ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu ders ücreti ne kadar? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? Kayıt işlemleri, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle yapılacak. Ders seçimi işlemleri aof.anadolu.edu.tr öğrenci otomasyonu üzerinden yapılacak. 2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
AÖF YAZ OKULU KAYIT NASIL YAPILIR?
Bu duyuru Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerini kapsamaktadır.
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri; 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00'de sona erecektir.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme
Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 09 Temmuz 2021 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.