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    • Eğitim
    • 30.06.2021 13:00
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    • 30.06.2021 13:01
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    YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-2021 YKS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    Gündemde yoğun bir şekilde YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde düzenlenen üniversite sınavına milyonlarca kişi katıldı ve ter döktü. Hemen sonrasında soru ve cevaplar da yayınlanınca puan hesaplama işlemleri başladı. Peki YKS sonuçları için tarih verildi mi? ÖSYM-2021 YKS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyenler başarılı puan alıp almadığını, yerleşip yerleşmediğini merak ediyor. Peki YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

    takvim.com.tr
    YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-2021 YKS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavına katılarak ter döken milyonlarca kişinin gözü kulağı sonuçlarla ilgili ÖSYM'den gelecek habere çevrildi. Peki tarih verildi mi? Puan hesaplama işlemi nereden ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

    YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021-YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

    YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ

    Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

        YKS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        * TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

        * A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

        * AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

        * A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

        * Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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