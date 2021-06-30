YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-2021 YKS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavına katılarak ter döken milyonlarca kişinin gözü kulağı sonuçlarla ilgili ÖSYM'den gelecek habere çevrildi. Peki tarih verildi mi? Puan hesaplama işlemi nereden ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar...
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021-YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ
Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.