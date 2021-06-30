MEB LGS 2021 sınavsız alan liseler öğrenciler tarafından merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarını öğrenen öğrenciler LGS'de tercih dönemine odaklandı ve tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. Peki, MEB LGS 2021 sınavsız alan liseler hangileri? Ortalama ile alan liseler ve puanları açıklandı mı? İşte bilinmesi gerekenler...

MEB LGS 2021 SINAVSIZ ALAN LİSELER HANGİLERİ?

MEB LGS 2021 sınavsız alan ve ortalama ile alan liseler ve puanları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

İşte taban puanları;