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    • Eğitim
    • 30.06.2021 10:28
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    • 30.06.2021 10:28
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    MEB LGS 2021 sınavsız alan liseler hangileri? Ortalama ile alan liseler ve puanları açıklandı mı?

    LGS 2021 sonuçlarının bugün erişime açılmasıyla birlikte tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler aynı zamanda sınavsız ve ortalama ile alan liseleri merak ediyor. 1 milyondan fazla öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, MEB LGS 2021 sınavsız alan liseler hangileri? Ortalama ile alan liseler ve puanları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    MEB LGS 2021 sınavsız alan liseler hangileri?

    MEB LGS 2021 sınavsız alan liseler öğrenciler tarafından merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarını öğrenen öğrenciler LGS'de tercih dönemine odaklandı ve tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. Peki, MEB LGS 2021 sınavsız alan liseler hangileri? Ortalama ile alan liseler ve puanları açıklandı mı? İşte bilinmesi gerekenler...

    MEB LGS 2021 SINAVSIZ ALAN LİSELER HANGİLERİ?

    MEB LGS 2021 sınavsız alan ve ortalama ile alan liseler ve puanları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    İşte taban puanları;

    Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

    LGS SONUÇLARI

    TABAN PUANLARI

    LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    MERKEZİ SINAV İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
    a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
    b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
    c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
    ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
    d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
    e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir al ttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.
    f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dahil edilecektir.
        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavıiptal edilen öğrencileriçin MSP hesaplanmaz.

        LGS ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİ NEDİR?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni sistem ile birlikte liseye geçiş sistemi değiştirildi. Yeni sistem ile adrese göre liselere kayıt yapılabilecek. Öğrencilerin %90'nın adresine en yakın okula kayıt olabilecek olmasını amaçlayan sistemde, sınav yine kayıt aşamasında önemli olacak. Merkezî Sınav Puanı'na yani LGS puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirme ekranından tercih yapmayana sınavla öğrenci alan okul ekranı da, pansiyonlu okul ekranı da açılmayacak.

        2021 LGS'DE SORU İPTALİ YOK

        LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

        İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

            SINAVA KATILIM YÜZDE 83

            Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.
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            Haberler Eğitim MEB LGS 2021 sınavsız alan liseler hangileri? Ortalama ile alan liseler ve puanları açıklandı mı?