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    • Eğitim
    • 30.06.2021 10:26
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    • 30.06.2021 10:26
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    Kocaeli’de okul puanı ile alan liseler hangileri? Kocaeli LGS 2021 lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri!

    Kocaeli’de okul puanı ile alan liseler hangileri? Sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Kocaeli LGS 2021 Anadolu, Fen lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? 6 Haziran’da Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı’nın sonuçları bugün açıklandı ve milyonlarca öğrenci heyecanla araştırmalara başladı. Peki Kocaeli’de Anadolu Lisesi, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise LGS puanları açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    Kocaeli’de okul puanı ile alan liseler hangileri?

    Kocaeli'de okul puanı ile alan liseler hangileri? Kocaeli LGS 2021 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB bu sabah itibariyle 2021 LGS sonuçlarını açıkladı ve odak konusu tercihler oldu. Kocaeli'de istediği okulda eğitim görmek isteyenler Anadolu, Fen, teknik lise taban puanları araştırır oldu. İşte LGS ile öğrenci alan okullar hakkında merak edilen bilgiler...

    2021 LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TABAN VE TAVAN PUANLARI

    Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek. MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

    Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

    SINAVA KATILIM YÜZDE 83

    Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

    2021 LGS'DE SORU İPTALİ YOK

    LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

    İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de başlamış olacak.

        YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

        Örnek: Ülke çapında yüzde 8'lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

        Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

        E-OKUL LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

        Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

        Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; "Yeşil" renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi, *Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları, *Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul "yeşil" renkle belirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.
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