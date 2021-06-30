Kaymakamlık sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı! ÖSYM-Kaymakamlık sınav giriş yerleri nereden ve nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kaymakam olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi ÖSYM'nin düzenleyeceği kaymakamlık sınavına katılacak ve merakla beklediği sınav yerleri belli olunca hemen nasıl işlem yapıldığını merak eder oldu. İşte ayrıntılar…
2021 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) 10 Temmuz tarihinde düzenlenecek
KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 30 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."