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    • Eğitim
    • 30.06.2021 16:49
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    • 30.06.2021 16:52
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    Kaymakamlık sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı! ÖSYM-Kaymakamlık sınav giriş yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

    Heyecanla beklenen Kaymakamlık sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı ve adaylar hemen öğrenmek için bilgileri sorgulamaya başladı. 26 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınan başvurulardan sonra gözler sınav yerlerine çevrilmişti ve ÖSYM’den açıklama gelince adaylar heyecanla sınava girecekleri okulu araştırır oldu. Peki ÖSYM-Kaymakamlık sınav giriş yerleri nereden ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Kaymakamlık sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı!

    Kaymakamlık sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı! ÖSYM-Kaymakamlık sınav giriş yerleri nereden ve nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kaymakam olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi ÖSYM'nin düzenleyeceği kaymakamlık sınavına katılacak ve merakla beklediği sınav yerleri belli olunca hemen nasıl işlem yapıldığını merak eder oldu. İşte ayrıntılar…

    2021 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

    İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) 10 Temmuz tarihinde düzenlenecek

    KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

    ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 30 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

        ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI GELDİ!

        ÖSYM, 10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-Kaymakamlık için adayların, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı konusunda uyardı:

        ÖSYM ayrıca adaylara sınav ile ilgili temel kuralları da yayınladı. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edilecek. Şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava girilecek binaya alınmayacak. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

        KAYMAKAM ADAYI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Adaylardan istenen başvuru şartları şu şekilde:

        Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

        Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

        Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

        1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK'nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

        01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

        Askerlikle ilişiği bulunmamak; Askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
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        Haberler Eğitim Kaymakamlık sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı! ÖSYM-Kaymakamlık sınav giriş yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?