Kaç puanla hangi liseye gidilir? 2021 LGS 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380,390, 400 puanla nereye girebilirim?

Bakanlık tarafından, 2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri hazırlandı.

Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

KONTENJAN TABLOLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER