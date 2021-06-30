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    • Eğitim
    • 30.06.2021 09:35
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    • 30.06.2021 10:30
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    İzmir’de okul puanı ile alan liseler hangileri? LGS 2021 İzmir Anadolu, Fen liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri!

    İzmir’de okul puanı ile alan liseler hangileri? İzmir sınavla öğrenci alan liseler ve LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı ve hemen gözler tercihlere çevrildi. Peki Milli Eğitim Bakanlığı MEB LGS tercihlerini almaya başladı mı? 6 Haziran Pazar günü düzenlenen sınavda milyonlarca öğrenci istediği lisede okumak için ter dökmüştü. Şimdi ise gözler tercih öncesi önemli olan LGS 2021 İzmir Anadolu, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanlarına çevrildi. Peki İzmir’deki okulların taban puanları belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    İzmir’de okul puanı ile alan liseler hangileri?

    İzmir'de okul puanı ile alan liseler hangileri? İzmir sınavla öğrenci alan liseler ve LGS yüzdelik dilimleri! LGS 2021 İzmir Anadolu, Fen liseleri taban puanları sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB bugun merakla ve heyecanla beklenen liselere geçiş sınavının sonuçlarını açıklayınca katılan öğrenciler merakla İzmir'deki okulların LGS taban puanlarına dair bilgi edinmek istiyor. Peki lise tercihleri başladı mı, nereden, nasıl yapılacak?

    2021 LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TABAN VE TAVAN PUANLARI

    Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek. MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

    Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

    SINAVA KATILIM YÜZDE 83

    Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

    2021 LGS'DE SORU İPTALİ YOK

    LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

    İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de başlamış olacak.

        YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

        Örnek: Ülke çapında yüzde 8'lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

        Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

        E-OKUL LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

        Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

        Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; "Yeşil" renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi, *Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları, *Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul "yeşil" renkle belirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.
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