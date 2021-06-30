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    • Eğitim
    • 30.06.2021 10:58
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    • 30.06.2021 10:58
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    Hatay’da okul puanı ile alan liseler hangileri? Hatay LGS 2021 Anadolu, fen liseleri taban puanları, yüzdelik dilimler!

    Hatay’da okul puanı ile alan liseler hangileri? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı MEB 6 Haziran’da LGS sınavını düzenlemiş ve milyonlarca öğrenci ter dökmüştü. Bugün sonuçlar belli oldu ve istediği okulda eğitim görmenin hayalini kuranlar Konya’daki Anadolu Lisesi, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise taban puanlarını merak etmeye başladı. Hatay LGS 2021 liseler taban puanları ve yüzdelik dilimler bilgileri açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    Hatay’da okul puanı ile alan liseler hangileri?

    Hatay'da okul puanı ile alan liseler hangileri? Hatay LGS 2021 liseler taban puanları ve yüzdelik dilimler bilgileri sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. MEB sabah saatlerinde LGS sonuçlarını açıkladı ve iyi bir lise eğitimi almanın hayalini kuran milyonlarca kişi bulunduğu ildeki okulların taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki Hatay'da Anadolu Lisesi, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

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    TABAN VE TAVAN PUANLARI

    Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek. MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

    Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

    LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
    a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
    b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
    c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
    ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
    d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
    e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir al ttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.
    f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de başlamış olacak.

        YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

        Örnek: Ülke çapında yüzde 8'lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

        Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

        E-OKUL LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

        Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

        Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; "Yeşil" renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi, *Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları, *Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul "yeşil" renkle belirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.
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