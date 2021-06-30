Antalya’da okul puanı ile alan liseler hangileri? LGS 2021 Antalya taban puanları ve yüzdelik dilimleri! Anadolu lisesi...

Antalya'da okul puanı ile alan liseler hangileri? LGS 2021 Antalya taban puanları ve yüzdelik dilimleri! Antalya Anadolu Lisesi, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise puanları sorgulamaları yoğun bir şkeilde yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2021 LGS sonuçlarını açıklayınca merakla tercih işlemleri araştırılır oldu. Antalya'da LGS ile öğrenci alan okulların taban puanları ve yüzdelik dilimlerine ilişkin bilgiler haberimizde…
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TABAN VE TAVAN PUANLARI
Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek. MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.
SINAVA KATILIM YÜZDE 83
Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.
2021 LGS'DE SORU İPTALİ YOK
LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.
İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.