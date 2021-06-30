Antalya’da okul puanı ile alan liseler hangileri? LGS 2021 Antalya taban puanları ve yüzdelik dilimleri! Anadolu lisesi...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de başlamış olacak.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.



Örnek: Ülke çapında yüzde 8'lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.



Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?



En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor. 2021 taban puanları açıklandığında haberimizde yer alacak.