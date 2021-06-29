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    • Eğitim
    • 29.06.2021 07:20
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    • 29.06.2021 07:21
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    meb.gov.tr: LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Tercihler ne zaman başlıyor?

    LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu öğrencilerin gündeminden düşmüyor. İyi bir lisede okumak isteyen milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavına giriş yapmıştı. MEB takvimine göre, LGS sonuçları kısa bir süre sonra duyurulacak. Peki; 2021 LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    meb.gov.tr: LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Tercihler ne zaman başlıyor?

    2021 LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? LGS sonuçları açıklandı mı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) heyecanında sonuç heyecanı başladı. Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin tarih bilgisi verilmişti. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzu da yayınlanacak. Peki; 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de Çarşamba günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli değil. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

    Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

    SINAV İTİRAZLARI

    a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

    b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

        c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

        ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

        d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

        e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
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        Haberler Eğitim meb.gov.tr: LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Tercihler ne zaman başlıyor?