meb.gov.tr: LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Tercihler ne zaman başlıyor?

2021 LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? LGS sonuçları açıklandı mı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) heyecanında sonuç heyecanı başladı. Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin tarih bilgisi verilmişti. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzu da yayınlanacak. Peki; 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de Çarşamba günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli değil. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
SINAV İTİRAZLARI
a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.