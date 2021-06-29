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    • Eğitim
    • 30.06.2021 09:56
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    • 30.06.2021 09:56
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    LGS genel yüzdelik dilim ne demek? İl yüzdelik dilim ne işe yarar? LGS üniversite yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

    LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? LGS yüzdelik dilim ne demek? MEB tarafından düzenlenen LGS sınavına giriş yapan milyonlarca öğrenci için sonuç heyecanı başladı. LGS sonuçları 30 Haziran itibariyle erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla gözler puanlara ve yüzdelik dilimlere çevrildi. Peki; LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? LGS yüzdelik dilim ne demek? Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

    LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? LGS yüzdelik dilim ne demek?

    LGS yüzdelik dilim ne demek? LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? 2021 LGS sonuçları 30 Haziran itibariyle açıklanıyor. Bu noktada, Öğrenciler kaç puan aldığını ve yüzdelik dilimlerini öğreniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte LGS yüzdelik dilim hakkında araştırmalar da gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki; LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? LGS yüzdelik dilim ne demek? İşte konu hakkında detaylı bilgiler! Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

    YÜZDELİK DİLİM NE DEMEK?

    Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

    YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

    Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

    Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

    İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

        YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

        Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

        Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.
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        Haberler Eğitim LGS genel yüzdelik dilim ne demek? İl yüzdelik dilim ne işe yarar? LGS üniversite yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?