LGS baraj puanı var mı? 2021 LGS baraj puanı kaç? LGS en yüksek puan kaç?

LGS baraj puanı var mı? 2021 LGS baraj puanı kaç? LGS en yüksek puan ve LGS baraj puanı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. LGS sınavına Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci giriş yaptı. Sınavda başarılı olmak için ter döken adayları şimdi de sonuç ve tercih heyecanı sardı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada; LGS sonuçlarının 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Sınav sonuçlarıyla birlikte LGS baraj puanı da merak edilir oldu. Peki; 2021 LGS baraj puanı kaç?
LGS BARAJ PUANI KAÇ?
LGS puanlarıyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmış değil. 30 Haziran'da yayımlanacak LGS tercih kılavuzunda taban puanlarla ilgili detay verilmesi bekleniyor. Yarın e-okul üzerinden yüzdelik dilimlerin de duyurulması bekleniyor.
LGS EN YÜKSEK PUAN KAÇ?
LGS tam puan 500 olarak açıklandı. 2020 LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
2019'da ise LGS'de 66 farklı ilde 565 öğrenci birinci tam puan alarak olmuştu. 2018 LGS'de ise 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştı.
E-OKUL LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.
Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; "Yeşil" renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi, *Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları, *Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul "yeşil" renkle belirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.