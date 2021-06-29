Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 30.06.2021 08:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2021 08:35
    ABONE OL

    Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanları kaç? MEB LGS lise tercih robotu 2021!

    LGS tercih robotu arama motorlarında gündem oldu. 2021 LGS tercih robotu öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanlar MEB lise tercih robotuyla araştırılıyor. 30 Haziran itibariyle 2021 LGS sonuçları ve tercih kılavuzu yayımlanıyor. Öğrenciler de aldıkları puana göre hangi liseye yerleşebileceği konusunda bilgi edinmek istiyor. Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. MEB LGS tercih robotu ile bu konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    MEB LGS lise tercih robotu 2021!

    LGS tercih robotu 2021! MEB LGS lise tercih robotu günün en çok araştırılan konulardan birisi oluyor. Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler MEB LGS tercih robotu sistemine giriş yapmak istiyor. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. İşte, MEB LGS lise tercih robotu ekranı!

    LGS TERCİH ROBOTU 2021!

    Henüz 2021 yılı taban tavan puanları açıklanmadı. Ancak MEB LGS tercih robotu sisteminden; "2021 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH REHBERİ" ile bilgi alabilirsiniz.

    LGS LİSE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Temmuz'da başlamıştı. 2020 yılı kaynak alındığında 2021 LGS tercihlerinin de temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        LGS TERCİH ROBOTU NEDİR?

        Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.

        Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.

        LGS TERCİHLER NASIL YAPILIR?

        Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

        Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

        Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

        Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

        Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.

        Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kaçak plaj açılışı CHP’yi karıştırdı
        Haberler Eğitim Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanları kaç? MEB LGS lise tercih robotu 2021!