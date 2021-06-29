Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 29.06.2021 17:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2021 17:50
    ABONE OL

    Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr! 2021 ehliyet e-sınav sonuçları öğrenme ekranı!

    Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr adresinden erişime açılıyor. Ehliyet almak isteyen binlerce adayın giriş yaptığı ehliyet e-sınav sonuçları MEB sayfasından öğrenilebiliyor. Ehliyet sınav sonucu öğrenme ekranına haberimizden ulaşabilir ve sınavı geçip geçmediğinizi öğrenebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçlarını T.C. Kimlik numarası ve güvenlik koduyla öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr! 2021 ehliyet e-sınav sonuçları öğrenme ekranı!

    2021 ehliyet e-sınav sonuçları! Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr adresinden öğrenebilebiliyor. Yılın farklı dönemlerinde yapılan ehliyet sınavlarına giriş yapan ve araç kullanmak isteyen adaylar, T.C. Kimlik numarasıyla sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Haberimizdeki bağlantıdan ehliyet sınav sonuçları öğrenme ekranına ulaşabilirsiniz.

    EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçları e sınav sonuç sorgulama sayfası olan "esinav.meb.gov.tr" adresinden ilan ediliyor.

    Sınava katılan aday TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor. 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmiş oluyorlar. 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.

    EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    EHLİYETİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

    Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.

        Ehliyetler o sırada verilmemektedir. Fakat ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya dek 2 haftalık geçici belge verilmektedir. Bu belge ile trafik çevirmelerinde normal ehliyetiniz varmış işlem yapılır. Fakat geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Zaten ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP'nin Katar yalanında ısrarı yandaşlarını bile çileden çıkardı
        Haberler Eğitim Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr! 2021 ehliyet e-sınav sonuçları öğrenme ekranı!