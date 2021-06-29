Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr! 2021 ehliyet e-sınav sonuçları öğrenme ekranı!

2021 ehliyet e-sınav sonuçları! Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr adresinden öğrenebilebiliyor. Yılın farklı dönemlerinde yapılan ehliyet sınavlarına giriş yapan ve araç kullanmak isteyen adaylar, T.C. Kimlik numarasıyla sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Haberimizdeki bağlantıdan ehliyet sınav sonuçları öğrenme ekranına ulaşabilirsiniz.
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçları e sınav sonuç sorgulama sayfası olan "esinav.meb.gov.tr" adresinden ilan ediliyor.
Sınava katılan aday TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor. 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmiş oluyorlar. 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.
EHLİYETİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?
Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.