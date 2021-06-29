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    • Eğitim
    • 29.06.2021 15:16
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    • 29.06.2021 15:16
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    auzef.istanbul.edu.tr öğrenci girişi: AUZEF harf notu DD ve DC geçer mi? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç ekranı!

    Öğrenciler tarafından AUZEF final sınav sonuçları merakla bekleniyordu. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme (final) sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Binlerce öğrencinin giriş yaptığı sınav sonuçlarına göre, son sınıf öğrencilerinin mezuniyet durumu da belli olacak. Bu hususta öğrenciler, AUZEF harf notu DD ve DC geçer mi? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı.İşte tüm merak edilenler ve İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç ekranı!

    takvim.com.tr
    AUZEF Öğrenci girişi: AUZEF finalde DD ve DC geçer mi?

    İÜ AUZEF final sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak konusu olmuştu. oronavirüs salgını nedeniyle online olarak yapılmasına karar verilen 2021 AUZEF final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş 22 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı söz konusu sınavın sonuçları erişime açıldı. Bu hususta öğrenciler, AUZEF harf notu DD ve DC geçer mi? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı.İşte tüm merak edilenler ve İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç ekranı!

    AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    10-19 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen AUZEF final sınav sonuçları https://esinav.istanbul.edu.tr/#!/login adresi üzerinden açıklandı.

    AUZEF FİNAL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    AUZEF FİNAL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ

    Çevrimiçi (online) olarak yapılacak Bahar Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavlarında sizlere her dersten 20 adet soru yönlendirilecek ve 30 dakika süre verilecektir. Bu süre içerisinde ilgili derse ait sınavınızı tamamlamanız gerekecektir. Sınavın başarı notuna katkısı %75 olarak hesaplanacaktır.

        AUZEF HARF NOTU DD VE DC GEÇER Mİ?

        Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

        1- AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI (ANO)

        Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

        ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO' ları vardır: 1. yarıyılın ANO'su, 5. yarıyılın ANO'su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO'sunun hesaplanabilmesi için:

        1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

        2. Bu derslerin kredi saatlerinin,

        3. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.
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        Haberler Eğitim auzef.istanbul.edu.tr öğrenci girişi: AUZEF harf notu DD ve DC geçer mi? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç ekranı!