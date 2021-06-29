auzef.istanbul.edu.tr öğrenci girişi: AUZEF harf notu DD ve DC geçer mi? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç ekranı!

İÜ AUZEF final sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak konusu olmuştu. oronavirüs salgını nedeniyle online olarak yapılmasına karar verilen 2021 AUZEF final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş 22 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı söz konusu sınavın sonuçları erişime açıldı. Bu hususta öğrenciler, AUZEF harf notu DD ve DC geçer mi? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı.İşte tüm merak edilenler ve İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç ekranı!
AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
10-19 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen AUZEF final sınav sonuçları https://esinav.istanbul.edu.tr/#!/login adresi üzerinden açıklandı.
AUZEF FİNAL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ
Çevrimiçi (online) olarak yapılacak Bahar Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavlarında sizlere her dersten 20 adet soru yönlendirilecek ve 30 dakika süre verilecektir. Bu süre içerisinde ilgili derse ait sınavınızı tamamlamanız gerekecektir. Sınavın başarı notuna katkısı %75 olarak hesaplanacaktır.