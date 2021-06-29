2021 ehliyet e-sınav sonuçları öğrenme ekranı! Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr!

Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr adresinden erişime açılıyor. Ehliyet almak isteyen binlerce adayın giriş yaptığı ehliyet e-sınav sonuçları MEB sayfasından öğrenilebiliyor. Ehliyet sınav sonucu öğrenme ekranına haberimizden ulaşabilir ve sınavı geçip geçmediğinizi öğrenebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçlarını T.C. Kimlik numarası ve güvenlik koduyla öğrenebilirsiniz.
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçları e sınav sonuç sorgulama sayfası olan "esinav.meb.gov.tr" adresinden ilan ediliyor.
Sınava katılan aday TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor. 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmiş oluyorlar. 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.
EHLİYETİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?
Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.