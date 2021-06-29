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    • Eğitim
    • 30.06.2021 09:03
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    • 30.06.2021 09:03
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    2021 DGS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS yerleri açıklandı mı?

    DGS yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS sınav yerleri, sınava girecek binlerce aday tarafından sorgulanıyor. 11 Temmuz Pazar günü düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Sınava çok az bir süre kala, adaylar sınava nerede gireceğini merak ediyor. ÖSYM tarafından sınav tarihine ilişkin bilgilendirme bekleniyor. Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak ÖSYM sınavlarında, sınavdan 10 gün önce giriş yerlerinin açıklandığı biliniyor. Sınav sonuçlarının bu hafta içi açıklanması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    DGS yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    2021 DGS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan toplam 120 soru sorulacak. Sınava sayılı bir süre kala, DGS sınav yerleri de araştırılıyor. Peki; 2021 DGS yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak ÖSYM sınavlarında, sınavdan 10 gün önce giriş yerlerinin açıklandığı biliniyor. Sınav sonuçlarının bu hafta içi açıklanması bekleniyor.

    2021 DGS NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2021 DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

    Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak.

    2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

    2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak.

        KİMLER KATILIM SAĞLAYACAK?

        Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

        O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.
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