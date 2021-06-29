2021 DGS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan toplam 120 soru sorulacak. Sınava sayılı bir süre kala, DGS sınav yerleri de araştırılıyor. Peki; 2021 DGS yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak ÖSYM sınavlarında, sınavdan 10 gün önce giriş yerlerinin açıklandığı biliniyor. Sınav sonuçlarının bu hafta içi açıklanması bekleniyor.
2021 DGS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2021 DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak.
2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI
2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak.