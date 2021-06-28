YKS'de 250 puan üstü almak için kaç net yapmak gerekir? 2021 YKS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından her yıl milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda adaylar bilgi birikimini sergiledi. İstediği okulda eğitim görmek isteyenlerin YKS sınavı puan hesaplaması hakkında merak edilenleri derledik.
2020 YKS'de 250 Puan Üstü Almak İçin Kaç Net Gerekir?
TYT 16 net iken, AYT en az 41 net üstünde olmalıdır.
TYT 20 net iken, AYT en az 39,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 25 net iken, AYT en az 39 net üstünde olmalıdır.
TYT 30 net iken, AYT en az 35,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 40 net iken, AYT en az 31 net üstünde olmalıdır.
YKS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.
Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.