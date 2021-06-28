YKS'de 200 puan üzeri almak için kaç net gerekir? 2021 YKS baraj puanı kaç, hesaplama işlemi nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan adaylar doğru ve yanlışlarını merak ederken bir yandan da istedikleri puanı alabilmek için kaç net yapmaları gerektiğini öğrenmek, YKS puan hesaplama işlemini yapmak istiyor. İşte detaylar…
2020 YKS'de 200 Puan Üstü Almak İçin Kaç Net Gerekir?
TYT 16 net iken, AYT en az 25,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 20 net iken, AYT en az 23,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 25 net iken, AYT en az 21,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 30 net iken, AYT en az 19,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 40 net iken, AYT en az 17 net üstünde olmalıdır.
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.