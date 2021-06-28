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    • Eğitim
    • 28.06.2021 07:40
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    • 28.06.2021 07:41
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    ÖSYM YKS görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 ÖSYM YKS sınav görevli ücretleri hangi tarihte hesaplara yatacak?

    YKS ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatacak? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. 2021 YKS sınavları 26- 27 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Sınavın ardından salonda görev yapan çalışanlar, sınav görevli ücretlerinin hangi tarihte ödeneceği hakkında araştırmalara başladı. Öte yandan, ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 sınavında görev alan gözetmenlerin alacağı ücret miktarları belli oldu. Peki, 2021 YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? ÖSYM salon görevli ücretleri kaç TL? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar?

    ÖSYM YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? Sorusu sabah saatlerinde araştırılmaya başlandı. 2021 YKS sınavları 26- 27 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. 3 oturumda düzenlenen sınavın sona ermesiyle birlikte gözler salon görevli ücretlerinin ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, 2021 YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? ÖSYM salon görevli ücretleri kaç TL? İşte tüm detaylar!

    2021 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    ÖSYM tarafından, ödemelerin kesin olarak hangi tarihte ödeneceği açıklanmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

    2021 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

    ÖSYM sınav ücretleri belli oldu. YKS, ALES, DGS ve diğer tüm ÖSYM sınavlarında 2021 yılında görevli ücret tutarları belirlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 yılı bina sorumlusu, yardımcısı, yönetici ve yönetici yardımcısı, salon başkanı gözetmen ve yedek gözetmenlere verilecek sınav ücretleri şöyle;

    Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL

    Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL

    Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL

    Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL

    Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL

    Gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL

    Yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL

    Yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL
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        Haberler Eğitim ÖSYM YKS görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 ÖSYM YKS sınav görevli ücretleri hangi tarihte hesaplara yatacak?