ÖSYM YKS görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 ÖSYM YKS sınav görevli ücretleri hangi tarihte hesaplara yatacak?

ÖSYM YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? Sorusu sabah saatlerinde araştırılmaya başlandı. 2021 YKS sınavları 26- 27 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. 3 oturumda düzenlenen sınavın sona ermesiyle birlikte gözler salon görevli ücretlerinin ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, 2021 YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? ÖSYM salon görevli ücretleri kaç TL? İşte tüm detaylar!
2021 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
ÖSYM tarafından, ödemelerin kesin olarak hangi tarihte ödeneceği açıklanmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.
2021 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
ÖSYM sınav ücretleri belli oldu. YKS, ALES, DGS ve diğer tüm ÖSYM sınavlarında 2021 yılında görevli ücret tutarları belirlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 yılı bina sorumlusu, yardımcısı, yönetici ve yönetici yardımcısı, salon başkanı gözetmen ve yedek gözetmenlere verilecek sınav ücretleri şöyle;
Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL
Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL
Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL
Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL
Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL
Gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL
Yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL
Yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL