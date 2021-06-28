KPSS ne zaman? 2021 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, ÖABT başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM açıkladı!

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihlerini henüz duyurmadı. KPSS önlisans ve ortaöğretim oturumlarının 2022 yılında uygulanacağı öngörülüyor.