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    • Eğitim
    • 28.06.2021 12:29
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    • 28.06.2021 12:29
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    KPSS ne zaman? 2021 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, ÖABT başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM açıkladı!

    Kamu kurumlarında çalışma hayali olanların merakla araştırdığı KPSS ne zaman sorusu gündeme geliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde KPSS lisans başvuruları tamamlandı. Bu noktada, özellikle KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri merak konusu oldu. ÖSYM'nin yayımladığı 2021 sınav takvimine göre merak edilen sorular da yanıt bulmuş oldu. Peki, 2021 KPSS sınavı ne zaman? 2021 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    2021 KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM açıkladı!

    2021 KPSS ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2021 takvimi belirlendi. Peki, 2021 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2021 KPSS sınav tarihleri!

    KPSS NE ZAMAN? (LİSANS)

    Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika

    Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, 100 dakika

    KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15

    KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45

    KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15

    ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45

        KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

        ÖSYM, KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihlerini henüz duyurmadı. KPSS önlisans ve ortaöğretim oturumlarının 2022 yılında uygulanacağı öngörülüyor.
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        Haberler Eğitim KPSS ne zaman? 2021 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, ÖABT başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM açıkladı!