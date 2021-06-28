DGS sınav yerleri belli oldu mu? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM sonuç tarihini de duyurdu!

DGS NEDİR?

DGS nedir sorusunun en iyi cevabı nitelikli olan öğrencilerin eğitim hayatında daha iyi yerlere gelebilmesi için uygulanan sınavdır. Önlisans programlarının değerini artırmak ve nitelik kazandırmak için başarılı olan öğrenciler daha iyi bir akademik kariyere sahip olabilmek adına tekrardan üniversite sınavına girmesine gerek kalmadan dikey geçiş sınavı aracılığıyla tercih yapabilir. 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru bulunan ve 140 dakika süreye sahip olan dikey geçiş sınavı çeşitli ölçme ve değerlendirme konularını kapsar.