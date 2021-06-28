Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavı tarihleri Temmuz ayına günler kala merakla araştırılıyor. Konu hakkında merak edilen sorular üniversite tarafından cevaplandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı yüz yüze mi? İşte detaylar...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 ATA AÖF bütünleme sınavı 28 Haziran - 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BÜTÜNLEME SINAVI ONLINE MI OLACAK?
Bütünleme sınavının nasıl uygulanacağı konusunda açıklama geldi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından, Kovid-19 salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzlukların dikkate alındığı vurgulanan açıklamada, 2020-2021 bahar dönemi bütünleme sınavının online yapılacağı açıklandı.
ATA AÖF ONLINE SINAV NASIL GİRİLİR?
ATA AÖF bütünleme sınavı online sınav sistemi 28 Haziran - 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak. Öğrenciler, https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak bütünleme sınavına katılabilecekler.
Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz.