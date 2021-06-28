2021 YKS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? YKS'de 250 puan üstü almak için kaç net yapmak gerekir?

Gündemde yoğun bir şekilde YKS'de 250 puan üstü almak için kaç net yapmak gerekir? Sorusunun cevabı araştırılır oldu. ÖSYM'nin 3 oturum halinde 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde düzenlediği sınava katılan milyonlarca kişi ter döktü. Sonrasında hemen doğru ve cevaplarını kontrol eden adaylar kaç net kaç puan yapar sorgulamasını da sıklıkla yapar oldu. Peki 2021 YKS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır?
2020 YKS'de 250 Puan Üstü Almak İçin Kaç Net Gerekir?
TYT 16 net iken, AYT en az 41 net üstünde olmalıdır.
TYT 20 net iken, AYT en az 39,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 25 net iken, AYT en az 39 net üstünde olmalıdır.
TYT 30 net iken, AYT en az 35,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 40 net iken, AYT en az 31 net üstünde olmalıdır.
YKS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.
Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.