2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak? DGS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sonuç tarihini de duyurdu!

Binlerce kişinin gündeminde DGS sınav yerleri belli oldu mu? Sorusu yer alıyor ve yanıtı sıklıkla araştırılıyor. ÖSYM takvimine göre DGS ile ilgili tarihler belli oldu ve 2 yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla çıkarmak isteyenler 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak? Sorgulamasını sıklıkla yapmaya başladı. 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı için giriş belgesi nereden, nasıl alınır? 8 Haziran'da geç başvurunun alındığı sınav hakkında merak edilenler…
DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
DGS sınav yerleri henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
2021 DGS NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre DGS 2021 11 Temmuz'da gerçekleşecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.