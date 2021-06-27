YKS’de dönüştürülmüş puan ne anlama geliyor, nasıl hesaplanır? Dönüştürülmüş puan nedir?

2. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2020-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecek. Bu puan, "Dönüştürülmüş Puan" olarak adlandırılacak. Dönüştürülmüş Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2019-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek.

3. Hem 2019-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan, hem de 2020-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2020-TYT nihai Sınav Puanı olacak.

4. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2020-TYT sınav puanı olmayan bir adayın Dönüştürülmüş Puanı, adayın 2020-TYT nihai Sınav Puanı olacak.

5. Bütün adayların başarı sıraları, 2020-TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecek.

* Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın "yüzdelik dilim değeri" olarak adlandırılır.

2020-TYT nihai Sınav Puanı, kılavuzda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacak.