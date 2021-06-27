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    • Eğitim
    • 27.06.2021 13:27
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    • 27.06.2021 13:27
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    YKS’de dönüştürülmüş puan ne anlama geliyor, nasıl hesaplanır? Dönüştürülmüş puan nedir?

    Dönüştürülmüş puan nedir? YKS'de dönüştürülmüş puan ne anlama geliyor, nasıl hesaplanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ÖSYM tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite sınavı YKS'de ter döken adaylar puan hesaplama işlemini yapmak isterken bir yandan da dönüştürülmüş puan hakkında bilgi edinmek istiyor. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2020-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, "Dönüştürülmüş Puan" olarak adlandırılmaktadır.

    takvim.com.tr
    Dönüştürülmüş puan nedir?

    YKS'ye katılan adaylar gündemde sıklıkla Dönüştürülmüş puan nedir? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Daha önceki senelerde gündeme gelen bu konu 2021 YKS sınavı sonrasında da merak edildi ve detaylar öğrenilmek isteniyor. Peki YKS'de dönüştürülmüş puan ne anlama geliyor, nasıl hesaplanır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dönüştürülmüş puan ne işe yarıyor?

    DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PUAN NEDİR?

    2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2020-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, "Dönüştürülmüş Puan" olarak adlandırılmaktadır. Dönüştürülmüş puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2019-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek.

    YKS'DE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PUAN NASIL HESAPLANIR?

    2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adaylar, 2020 YKS'ye girmeden de bu puanlarını kullanabilecek. Ancak puanların dönüştürüleceğini unutmayın.

    2020-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2020-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında nasıl bir yol izleneceği kılavuzda şöyle anlatılıyor:

    1. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri* (Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın "yüzdelik dilim değeri" olarak adlandırılır) hesaplanacak. 2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacak.

        2. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2020-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecek. Bu puan, "Dönüştürülmüş Puan" olarak adlandırılacak. Dönüştürülmüş Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2019-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek.

        3. Hem 2019-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan, hem de 2020-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2020-TYT nihai Sınav Puanı olacak.

        4. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2020-TYT sınav puanı olmayan bir adayın Dönüştürülmüş Puanı, adayın 2020-TYT nihai Sınav Puanı olacak.

        5. Bütün adayların başarı sıraları, 2020-TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecek.

        * Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın "yüzdelik dilim değeri" olarak adlandırılır.

        2020-TYT nihai Sınav Puanı, kılavuzda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacak.
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