YKS’de dönüştürülmüş puan ne anlama geliyor, nasıl hesaplanır? Dönüştürülmüş puan nedir?

YKS'ye katılan adaylar gündemde sıklıkla Dönüştürülmüş puan nedir? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Daha önceki senelerde gündeme gelen bu konu 2021 YKS sınavı sonrasında da merak edildi ve detaylar öğrenilmek isteniyor. Peki YKS'de dönüştürülmüş puan ne anlama geliyor, nasıl hesaplanır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dönüştürülmüş puan ne işe yarıyor?
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PUAN NEDİR?
2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2020-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, "Dönüştürülmüş Puan" olarak adlandırılmaktadır. Dönüştürülmüş puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2019-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek.
YKS'DE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PUAN NASIL HESAPLANIR?
2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adaylar, 2020 YKS'ye girmeden de bu puanlarını kullanabilecek. Ancak puanların dönüştürüleceğini unutmayın.
2020-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2020-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında nasıl bir yol izleneceği kılavuzda şöyle anlatılıyor:
1. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri* (Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın "yüzdelik dilim değeri" olarak adlandırılır) hesaplanacak. 2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacak.