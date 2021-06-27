YKS sınav yorumları 2021! TYT, AYT, YDT soruları zor mu, kolay mıydı? YKS soruları nasıldı? İşte katılımcı yorumları…

YKS sınav yorumları 2021! TYT soruları zor mu, kolay mıydı? YKS soruları nasıldı? Sorularının yanıtları gündemde sıklıkla araştırılır oldu. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen üniversite sınavının 2021 soruları soruldu, sınav 3 oturumla 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlendi. Sınavdan çıkanlar sosyal medya üzerinden YKS ile ilgili yapılan yorumların neler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
YKS TYT ZOR MU, KOLAY MIYDI? İŞTE YORUMLAR...
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Adaylara toplam 120 soru için 135 dakika süre veriliyor. Sınav 12.30'da sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar Matematik sorularının uzun olduğunu ve çeldiricilerin çok fazla olduğu belirtti. Adaylar matematik sınavının geçen senekine göre daha zor olduğunu fizik, kimya ve biyoloji sorularının normal olduğunu dile getirdi. Sosyal Bilimler ve Türkçe'nin daha kolay olduğunu belirtiyor.
İşte sosyal medyada kullanıcılar şu yorumları yaptılar;
"Tyt bittii çıktım sınavdaann çok şüküürr"
"İlk aşamayı atlattık. Darısı yarınki dil sınavına #tyt2021 #YKS"
"Sınav çok yorucuydu. Bütün sorular yeni nesil sorulardı. Ben öylesine girdim ama Allah yks tayfanın yardımcısı olsun "
"Yks sınavına giren tüm arkadaşlara başarılar şimdiden kötü geçenlerde canını sıkmasın akışına bırakın #yks2021"
Ayt kolaydı bu arada, hiç değil 3 tane deneme çözen kişi bile bunu fullerdi
Ama ben fulleyemedim
160 soruluk sinavda 35 soru cevaplamam disinda bir sorun yok #ayt2021
Abi mat mı çözmeye çalıştım ölümsüzlüğü bulmaya mı belli değil ya #ayt2021