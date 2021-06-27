YKS sınav yorumları 2021! TYT, AYT, YDT soruları zor mu, kolay mıydı? YKS soruları nasıldı? İşte katılımcı yorumları…

İşte sosyal medyada kullanıcılar şu yorumları yaptılar;



"Tyt bittii çıktım sınavdaann çok şüküürr"



"İlk aşamayı atlattık. Darısı yarınki dil sınavına #tyt2021 #YKS"



"Sınav çok yorucuydu. Bütün sorular yeni nesil sorulardı. Ben öylesine girdim ama Allah yks tayfanın yardımcısı olsun "



"Yks sınavına giren tüm arkadaşlara başarılar şimdiden kötü geçenlerde canını sıkmasın akışına bırakın #yks2021"

Ayt kolaydı bu arada, hiç değil 3 tane deneme çözen kişi bile bunu fullerdi

Ama ben fulleyemedim

160 soruluk sinavda 35 soru cevaplamam disinda bir sorun yok #ayt2021

Abi mat mı çözmeye çalıştım ölümsüzlüğü bulmaya mı belli değil ya #ayt2021