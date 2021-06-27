YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM 2021 YKS sonuç tarihi belli oldu mu? Milyonların gözü bu tarihte…

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorgulaması arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanıyor. 26-27 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin düzenlediği üniversite sınavına katılan adaylar merakla sonuç tarihini araştırmaya başladı ve ÖSYM'den konuyla ilgili haber gelip gelmediğini merak eder oldu. Peki ÖSYM 2021 YKS sonuç tarihi belli oldu mu? YKS sınavında dönüştürülmüş puan neyi ifade ediyor, nasıl hesaplanır?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 torumda gerçekleştiriliyor. Bugün TYT oturumu sonrasında yarın AYT ve YDT oturumları yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PUAN NEDİR?
2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2020-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, "Dönüştürülmüş Puan" olarak adlandırılmaktadır. Dönüştürülmüş puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2019-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek.
YKS'DE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PUAN NASIL HESAPLANIR?
2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adaylar, 2020 YKS'ye girmeden de bu puanlarını kullanabilecek. Ancak puanların dönüştürüleceğini unutmayın.
2020-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2020-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında nasıl bir yol izleneceği kılavuzda şöyle anlatılıyor: