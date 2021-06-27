YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM 2021 YKS sonuç tarihi belli oldu mu? Milyonların gözü bu tarihte…

DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PUAN NEDİR?

2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2020-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, "Dönüştürülmüş Puan" olarak adlandırılmaktadır. Dönüştürülmüş puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2019-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek.

YKS'DE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PUAN NASIL HESAPLANIR?

2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adaylar, 2020 YKS'ye girmeden de bu puanlarını kullanabilecek. Ancak puanların dönüştürüleceğini unutmayın.

2020-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2020-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında nasıl bir yol izleneceği kılavuzda şöyle anlatılıyor: