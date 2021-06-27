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    • Eğitim
    • 27.06.2021 15:44
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    • 27.06.2021 15:49
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    YKS maratonunun son sınavı YDT başladı! 2021 YKS 3. oturum YDT kaç dakika sürecek, saat kaçta sona erecek?

    Üniversite sınavının son adımı olan YDT sınavı başladı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Üniversite adaylarının ter dökeceği ikinci oturum ise bugün saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürdü. AYT sınavının ardından gözler YDT sınavına çevrilmişti. Üniversite adaylarının ter dökeceği son oturum yabancı dil sınavı oldu. YDT sınavında adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. İşte YDT hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    YKS maratonunun son sınavı YDT başladı!

    YKS'nin ikinci aşaması olan AYT ve YDT 27 Haziran Pazar günü yani bugün başladı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Üniversite adaylarının ter dökeceği ikinci oturum ise bugün saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürdü. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

    2021 YDT SINAVI BAŞLADI!

    Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

    TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak.

    Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    15 DAKİKA KURALINA DİKKAT

    Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        YASAKTAN MUAFLAR

        Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

        KOVİD-19 ÖNLEMLERİ

        ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-YKS öncesinde tedbir aldı.

        Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek.

        YKS'nin her oturumunda, Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

        İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.

        Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

        Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

        Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

        YKS BARAJI KAÇ PUAN?

        Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

        Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için ise programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
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