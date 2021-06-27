YKS maratonunun son sınavı YDT başladı! 2021 YKS 3. oturum YDT kaç dakika sürecek, saat kaçta sona erecek?

YKS'nin ikinci aşaması olan AYT ve YDT 27 Haziran Pazar günü yani bugün başladı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Üniversite adaylarının ter dökeceği ikinci oturum ise bugün saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürdü. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.
2021 YDT SINAVI BAŞLADI!
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.
TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
15 DAKİKA KURALINA DİKKAT
Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.