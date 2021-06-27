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    • Eğitim
    • 27.06.2021 15:20
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    • 27.06.2021 15:20
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    YKS AYT Kimya soruları ve cevap anahtarları - Kimya sınavı zor muydu kolay mıydı? AYT YKS Kimya sınavı soru cevapları 2021!

    2021 YKS AYT Kimya sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı 27 Haziran Pazar sabahı başladı. Sınava katılan öğrenciler aylardır yaptığı hazırlığın karşılığını almak için ter döktü. Sınav biter bitmez merak edilen konulardan birisi de soru cevap kitapçığının yayınlanıp yayınlanmadığı oldu. YKS AYT Kimya soru cevapları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2021 YKS AYT Kimya sınavı zor muydu kolay mıydı? AYT YKS Kimya sınavı yorumları ve soru cevap kitapçığı hakkında bilgiler!

    takvim.com.tr
    AYT YKS Kimya sınavı soru cevapları 2021!

    YKS AYT Kimya soruları cevapları yayınlandı mı? Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı 2021 YKS AYT heyecanı tamamlandı. Öğrenciler sınavda başarılı olmak için ter dökerken, sınavın ardından gözler YKS AYT soru cevapları için çevrildi. ÖSYM tarafından soru cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı. YKS AYT Kimya soru cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru cevapları hakkında bir açıklama geldiği takdirde haberimizde bulabilirsiniz.

    2021 YKS sözel puan türünde 180 puanı geçmek için kaç net yapmak gerekir? AYT'de 200-250-300 puan nasıl alınır?

    YKS AYT KİMYA SORU CEVAPLARI!

    YKS AYT Kimya soru cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru cevapları hakkında bir açıklama geldiği takdirde haberimizde bulabilirsiniz.

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

        2021 AYT SORU DAĞILIMI

        Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi içerisinde soru dağılımı;
        Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru,
        Tarih-1 10 soru,
        Coğrafya-1* 6 soru olacak.

        * Adaylar, Coğrafya-1 sorularında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2021 yılında Gerçekleştirilecek

        TYT ve AYT sınavlarına esas Coğrafya Dersi Kazanım ve Açıklamaları"ndaki kazanımlardan sorumlu olacaklardır ancak 11. ve 12. sınıfseviyelerinde sadece 4 saatlik programda yer alan kazanımlardan (ilgili belgede kırmızı renkle yazılmış olan) sorumlu değillerdir.

        Sosyal Bilimler-2 Testi içerisinde soru dağılımı;
        Tarih-2 testi 11 soru,
        Coğrafya-2 testi 11 soru,
        Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) testi 12 soru,
        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları) testi 6 soru olacak.

        Matematik Testi soru dağılımı;
        Matematik testi toplamda 40 sorudan oluşacak. İçerisinde lise öğrenimi esnasında karşılaşılan tüm alan konuları yer alabilecek.

        Fen Bilimleri Testi soru dağılımı;
        Fizik testi 14 soru,
        Kimya testi 13 soru,
        Biyoloji testi 13 soru

        AYT BARAJ PUANI KAÇ?

        AYT barajını geçmek için net sayısı, işaretlenecek olan sorunun katsayısına göre değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla AYT barajı için minimum 35 net yapmak gerektiği söylenebilir.
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        Haberler Eğitim YKS AYT Kimya soruları ve cevap anahtarları - Kimya sınavı zor muydu kolay mıydı? AYT YKS Kimya sınavı soru cevapları 2021!