YKS AYT Kimya soru cevapları yayınlandı mı? Kimya sınavı zor muydu kolay mıydı? AYT YKS Kimya sınavı soru cevapları 2021!

2021 YKS AYT Kimya sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı 27 Haziran Pazar sabahı başladı. Sınava katılan öğrenciler aylardır yaptığı hazırlığın karşılığını almak için ter döktü. Sınav biter bitmez merak edilen konulardan birisi de soru cevap kitapçığının yayınlanıp yayınlanmadığı oldu. YKS AYT Kimya soru cevapları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2021 YKS AYT Kimya sınavı zor muydu kolay mıydı? AYT YKS Kimya sınavı yorumları ve soru cevap kitapçığı hakkında bilgiler!

2021 YKS sözel puan türünde 180 puanı geçmek için kaç net yapmak gerekir? AYT'de 200-250-300 puan nasıl alınır?