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    • Eğitim
    • 27.06.2021 15:22
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    • 27.06.2021 15:22
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    YKS 150-180-220-250 ve 300 puan üstü için kaç doğru ve net yapmak lazım? 2021 YKS'de üniversiteye girmek için kaç net yapmak lazım?

    YKS 150-250-300 puan üzeri almak için kaç doğru ve net yapmak gerekiyor? Sınavda başarılı olmak isteyen adaylar, almak istediği puan için kaç net yapması gerektiğini araştırmaya başladı. TYT'de 150 barajını geçenler 2 yıllık ön lisans; AYT'de ise Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı puan türlerinin en az birinden 180 barajını geçenler 4 yıllık lisans programlarını tercih edebiliyor. Peki; YKS 150 puan nasıl alınır? Barajı geçmek için TYT'de 15, AYT'de 35-55 arası net yapmak gerekiyor.

    takvim.com.tr
    YKS 150-250 ve 300 puan üstü için kaç doğru yapmak lazım?

    YKS 150 puan nasıl alınır? YKS 150-250-300 puan için kaç net gerekiyor? AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih-1 ve Coğrafya-1'den oluşan Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1'den 40; Tarih-2, Coğrafya-2; Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden oluşan Sosyal Bilimler 2'den 40; Matematik'ten 40; Fizik, Kimya ve Biyoloji'den oluşan Fen Bilimleri'nden 40 olmak üzere adaylara toplam 160 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi. 26 Haziran'da düzenlenen TYT sınavında baraj puanını geçmek kritik öneme sahip olacak. Daha yüksek bir puan almak isteyen öğrenciler ise kaç net gerektiğini sorguluyor. Peki; YKS 150-250-300 puan için kaç net gerekiyor? İşte detaylar!

    2021 YKS sözel puan türünde 180 puanı geçmek için kaç net yapmak gerekir? AYT'de 200-250-300 puan nasıl alınır?

    AYT BARAJINI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?

    AYT barajını geçmek için net sayısı, işaretlenecek olan sorunun katsayısına göre değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla AYT barajı için minimum 35 net yapmak gerektiği söylenebilir.

    150 PUAN İÇİN KAÇ NET LAZIM?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) barajını sağlamak için adayların öncelikle TYT barajını geçmeleri gerekmektedir. Son iki sınavda olduğu gibi 2021 TYT puan barajı 150 olarak belirlenmiştir.

    Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başaran adaylar, TYT barajını geçecektir.

    2021 ÜNİVERSİTE SINAVI YKS 150-250 VE 300 PUAN ÜSTÜ İÇİN KAÇ NET LAZIM?

    TYT'de standart puanlar ve adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacak. Bunun için Temel Matematik veya Türkçe testlerinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almak gerekiyor.

    A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacak.

        A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacak.

        AYT ve YDT'de standart puanlar ve adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak. Bunun için ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almaları şart. TYT puanı olmayan veya 150'nin altında olanların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da puanları hesaplanmayacak.

        Ağırlıklı puanların her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacak. Bunun için ilgili testlerin her birinden soru sayısının yüzde 20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacak.

        Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) sınavda alınan puana eklenecek diploma notu en düşük 50 olan için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan için 500 olacak. Her aday için hesaplanan OBP 0,12 katsayısıyla çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve adayların yerleştirme puanları hesaplanacak.
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        Haberler Eğitim YKS 150-180-220-250 ve 300 puan üstü için kaç doğru ve net yapmak lazım? 2021 YKS'de üniversiteye girmek için kaç net yapmak lazım?