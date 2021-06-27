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    • Eğitim
    • 27.06.2021 14:03
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    • 27.06.2021 14:05
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    Üniversite kayıtları ne zaman 2021? 2021-2021 üniversite kayıtları nasıl yapılır? Tarih belli oldu mu?

    Gündemde yoğun bir şekilde Üniversite kayıtları ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 26-27 Haziran tarihlerinde YKS sınavına katılan milyonlarca kişiden başarılı not alanlar, istediği okullar için tercihlerini yapacak. Bu noktada 2021-2021 üniversite kayıtları nasıl yapılır? Sorgulaması da sıklıkla yapılır oldu. Peki konuyla ilgili açıklama geldi mi? Üniversite kayıtları için tarih belirlendi mi? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Üniversite kayıtları ne zaman 2021?

    Üniversite kayıtları ne zaman 2021? 2021-2021 üniversite kayıtları nasıl yapılır? Tarih belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok sık yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de üniversitelerin yüzyüze eğitime başlayacağını açıklamıştı. ÖSYM YKS sınavından başarılı not alanlar üniversite kayıtlarının 2021 yılında ne zaman ve nasıl yapılacağını merak eder oldu. İşte ayrıntılar...

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021?

    Üniversite kayıt tarihi henüz belli değil. Ancak YKS sınavı sonra tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite kayıt sürecinin de başlatılması bekleniyor.

    Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Öğrenciler E-Devlet platformundaki "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabiliyor.

    Öncelikle e-Devlet'e TC Kimlik Numarası ve Şifre ile giriş yapın

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın e-devlet kapısı üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada yer alan "Üniversite E-Kayıt" (https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit) sekmesine tıklayın

    Bu aşamada ekrana elektronik olarak kayıt yaptırabileceğiniz tüm üniversiteler gelecek.

    2020-YKS yerleştirme sonuçlarına göre kazandığınız okulu seçin

    Bu aşamada tüm devlet ve vakıf üniversitelerine e-kayıt yapabiliyorsunuz. (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hariç)

        Kazandığınız okulu ve bölümü girdikten sonra "Devam Et" butonuna tıklayın

        Karşınıza çıkan ekranda sizden istenen tüm bilgileri doldurun,

        Sayfadaki tüm uyarıları bilgilendirmeleri okuduğunuzdan emin olun, aşağıda bulunan alanlara EVET yazın,

        Başvur butonuna tıklayarak işlemi sonlandırın,

        Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra elektronik belgenizi indirmek için Dosyayı İndir seçeneğine tıklayın.

        YKS BARAJ PUANI KAÇ?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) barajını sağlamak için adayların öncelikle TYT barajını geçmeleri gerekir. Son iki sınavda olduğu gibi 2021 TYT puan barajı 150 olarak belirlenmiştir. Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başaran adaylar, TYT barajını geçecektir.

        YKS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN?

        Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

        * Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        * Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

        * Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        * Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
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        Haberler Eğitim Üniversite kayıtları ne zaman 2021? 2021-2021 üniversite kayıtları nasıl yapılır? Tarih belli oldu mu?