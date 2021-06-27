Üniversite kayıtları ne zaman 2021? 2021-2021 üniversite kayıtları nasıl yapılır? Tarih belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok sık yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de üniversitelerin yüzyüze eğitime başlayacağını açıklamıştı. ÖSYM YKS sınavından başarılı not alanlar üniversite kayıtlarının 2021 yılında ne zaman ve nasıl yapılacağını merak eder oldu. İşte ayrıntılar...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021?
Üniversite kayıt tarihi henüz belli değil. Ancak YKS sınavı sonra tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite kayıt sürecinin de başlatılması bekleniyor.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Öğrenciler E-Devlet platformundaki "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabiliyor.
Öncelikle e-Devlet'e TC Kimlik Numarası ve Şifre ile giriş yapın
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın e-devlet kapısı üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada yer alan "Üniversite E-Kayıt" (https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit) sekmesine tıklayın
Bu aşamada ekrana elektronik olarak kayıt yaptırabileceğiniz tüm üniversiteler gelecek.
2020-YKS yerleştirme sonuçlarına göre kazandığınız okulu seçin
Bu aşamada tüm devlet ve vakıf üniversitelerine e-kayıt yapabiliyorsunuz. (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hariç)