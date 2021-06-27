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    • Eğitim
    • 27.06.2021 15:24
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    • 27.06.2021 15:24
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    Sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölüm meslekleri hangileri? YKS’de TYT AYT puan türüyle hangi bölümler tercih edilebilir?

    Dün ve bugün YKS sınavına katılan milyonlarca kişi sınav sonrasında Sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölüm meslekleri hangileri? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Peki YKS’de TYT AYT puan türüyle hangi bölümler tercih edilebilir? Özellikle hangi bölümün hangi puan türü ile aldığı merak edildi. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak ayrılan puanlar girilecek bölümü de yakından ilgilendiriyor. Sözel, sayısal ve eşit ağırlık olarak ayrılan üniversite bölümlerinin hangileri olduğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölüm meslekleri hangileri?

    Sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölüm meslekleri hangileri? YKS'de TYT AYT puan türüyle hangi bölümler tercih edilebilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 26-27 Haziran tarihlerinde milyonlarca kişi YKS sınavının oturumlarına katılarak ter döktü. İstediği bölüme yerleşmek isteyenler hangi puan türlerine göre alım yapılacağını merak ederek araştırır oldu. İşte detaylar...

    SAYISAL Puan Türü ve Bölümleri

    Sayısal öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Fen Bilimleri ve Matematik testlerini çözmek zorundalar.

    Sayısal Test Ağırlıkları – TYT

    Türkçe: %13

    Sosyal Bilimler: %7

    Temel Matematik: %13

    Fen Bilimleri: %7

    Sayısal Test Ağırlıkları – AYT

    Matematik: %30

    Fizik: %10

    Kimya: %10

    Biyoloji: %10

    Sayısal Bölümler ve Meslekler

    BÖLÜMÜN ADI PUAN TÜRÜ

    Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY

    Adli Bilimler SAY

    Adli Bilişim Mühendisliği SAY

    Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY

    Aktüerya SAY

    Aktüerya Bilimleri SAY

    Astronomi ve Astrofizik SAY

    Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY

    Bahçe Bitkileri SAY

    Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması SAY

    Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY

    Basım Teknolojileri SAY

    Beslenme ve Diyetetik SAY

    Bilgi Güvenliği Teknolojisi SAY

    Bilgisayar Bilimleri SAY

    Bilgisayar Mühendisliği SAY

    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) SAY

    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY

    Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği SAY

    Bilgisayar-Enformatik SAY

    Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY

    Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY

    Bitki Koruma SAY

    Bitkisel Üretim ve Teknolojileri SAY

    Biyoenformatik ve Genetik SAY

    Biyokimya SAY

    Biyoloji SAY

    Biyoloji Öğretmenliği SAY

    Biyomedikal Mühendisliği SAY

    Biyomühendislik SAY

    Biyosistem Mühendisliği SAY

    Biyoteknoloji SAY

    Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji SAY

    Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY

    Çevre Mühendisliği SAY

    Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY

    Deri Mühendisliği SAY

    Dijital Oyun Tasarımı SAY

    Dil ve Konuşma Terapisi SAY

    Diş Hekimliği SAY

    Ebelik SAY

    Eczacılık SAY

    Elektrik Mühendisliği SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY

    Elektronik Mühendisliği SAY

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY

    Endüstri Mühendisliği SAY

    Endüstri Ürünleri Tasarımı SAY

    Endüstri ve Sistem Mühendisliği SAY

    Endüstriyel Tasarım SAY

        Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY

        Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY

        Ergoterapi SAY

        Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY

        Fizik SAY

        Fizik Mühendisliği SAY

        Fizik Öğretmenliği SAY

        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY

        Fotonik SAY

        Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY

        Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY

        Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY

        Gemi ve Yat Tasarımı SAY

        Genetik ve Biyomühendislik SAY

        Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları SAY

        Geomatik Mühendisliği SAY

        Gerontoloji SAY

        Gıda Mühendisliği SAY

        Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) SAY

        Güverte (Yüksekokul) SAY

        Harita Mühendisliği SAY

        Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY

        Havacılık Elektroniği SAY

        Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY

        Hayvancılık Üretimi SAY

        Hayvancılık Üretimi ve Teknolojileri SAY

        Hemşirelik SAY

        Hemşirelik Yüksekokulu SAY

        Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri SAY

        Hidrojeoloji Mühendisliği SAY

        İç Mimarlık SAY

        İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY

        İmalat Mühendisliği SAY

        İnşaat Mühendisliği SAY

        İstatistik SAY

        İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY

        İş Sağlığı ve Güvenliği SAY

        İşletme Mühendisliği SAY

        Jeofizik Mühendisliği SAY

        Jeoloji Mühendisliği SAY

        Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY

        Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı SAY

        Kimya SAY

        Kimya Mühendisliği SAY

        Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya SAY

        Kimya Öğretmenliği SAY

        Kimya ve Süreç Mühendisliği SAY

        Kimya-Biyoloji Mühendisliği SAY

        Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY

        Lif ve Polimer Mühendisliği SAY

        Maden Mühendisliği SAY

        Makine Mühendisliği SAY

        Makine ve İmalat Mühendisliği SAY

        Malzeme Bilimi ve Mühendisliği SAY

        Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY

        Malzeme Bilimi ve Teknolojileri SAY

        Matematik SAY

        Matematik Mühendisliği SAY

        Matematik Öğretmenliği SAY

        Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY

        Matematik-Bilgisayar SAY

        Mekatronik Mühendisliği SAY

        Mekatronik Sistemler Mühendisliği SAY

        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY

        Meteoroloji Mühendisliği SAY

        Mimarlık SAY

        Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY

        Moleküler Biyoteknoloji SAY

        Mühendislik Programları SAY

        Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları SAY

        Nanobilim ve Nanoteknoloji SAY

        Nanoteknoloji Mühendisliği SAY

        Nükleer Enerji Mühendisliği SAY

        Odyoloji SAY

        Optik ve Akustik Mühendisliği SAY

        Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY

        Orman Mühendisliği SAY

        Ortez-Protez SAY

        Otomotiv Mühendisliği SAY

        Perfüzyon SAY

        Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği SAY

        Peyzaj Mimarlığı SAY

        Pilotaj SAY

        Polimer Mühendisliği SAY

        Raylı Sistemler Mühendisliği SAY

        Su Bilimleri ve Mühendisliği SAY

        Su Ürünleri Mühendisliği SAY

        Süt Teknolojisi SAY

        Şehir ve Bölge Planlama SAY

        Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY

        Tarımsal Biyoteknoloji SAY

        Tarımsal Genetik Mühendisliği SAY

        Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY

        Tarla Bitkileri SAY

        Tekstil Mühendisliği SAY

        Tıp Fakültesi SAY

        Tıp Mühendisliği SAY

        Tohum Bilimi ve Teknolojisi SAY

        Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY

        Tütün Eksperliği (Yüksekokul) SAY

        Uçak Bakım ve Onarım SAY

        Uçak Elektrik-Elektronik SAY

        Uçak Gövde-Motor Bakım SAY

        Uçak Mühendisliği SAY

        Uçak ve Uzay Mühendisliği SAY

        Ulaştırma Mühendisliği SAY

        Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY

        Uzay Mühendisliği SAY

        Veterinerlik SAY

        Yapay Zeka Mühendisliği SAY

        Yazılım Geliştirme SAY

        Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY

        Yazılım Mühendisliği SAY

        Ziraat Mühendisliği SAY

        Zootekni SAY

        SÖZEL Puan Türü ve Bölümleri

        Sözel öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Türk Dili Edebiyatı+Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerini çözmek zorundalar.

        Sözel Test Ağırlıkları – TYT

        Türkçe: %13

        Sosyal Bilimler: %7

        Temel Matematik: %13

        Fen Bilimleri: %7

        Sözel Test Ağırlıkları – AYT

        Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1

        Türk Dili ve Edebiyatı: %18

        Tarih-1: %7

        Coğrafya-1 %5

        Sosyal Bilimler – 2

        Tarih-2: %8

        Coğrafya-2: %8

        Felsefe Grubu: %9

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: %5

            EŞİT AĞIRLIK Puan Türü ve Bölümleri

            Eşit Ağırlık öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Matematik ve Sosyal Bilimler-1+Türk Dili Edebiyatı testlerini çözmek zorundalar.

            Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – TYT

            Türkçe: %13

            Sosyal Bilimler: %7

            Temel Matematik: %13

            Fen Bilimleri: %7

            Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – AYT

            Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1

            Türk Dili ve Edebiyatı: %18

            Tarih-1: %7

            Coğrafya-1 %5

            Matematik: %30

            Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 TYT
            Adalet 2 TYT
            Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT
            Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 TYT
            Ameliyathane Hizmetleri 2 TYT
            Anestezi 2 TYT
            Arıcılık 2 TYT
            Aşçılık 2 TYT
            Atçılık ve Antrenörlüğü 2 TYT
            Avcılık ve Yaban Hayatı 2 TYT
            Ayakkabı Tasarım ve Üretimi 2 TYT
            Bağcılık 2 TYT
            Bahçe Tarımı 2 TYT
            Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT
            Basım ve Yayın Teknolojileri 2 TYT
            Basın ve Yayıncılık 2 TYT
            Beton Teknolojisi 2 TYT
            Bilgi Güvenliği Teknolojisi 2 TYT
            Bilgi Yönetimi 2 TYT
            Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 TYT
            Bilgisayar Operatörlüğü 2 TYT
            Bilgisayar Programcılığı 2 TYT
            Bilgisayar Teknolojisi 2 TYT
            Bitki Koruma 2 TYT
            Biyokimya 2 TYT
            Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 TYT
            Boya Teknolojisi 2 TYT
            Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT
            Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 TYT
            Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri 2 TYT
            Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 TYT
            Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi 2 TYT
            Çevre Koruma ve Kontrol 2 TYT
            Çevre Sağlığı 2 TYT
            Çevre Temizliği ve Denetimi 2 TYT
            Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 2 TYT
            Çocuk Gelişimi 2 TYT
            Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2 TYT
            Deniz Brokerliği 2 TYT
            Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 TYT
            Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 TYT
            Deri Konfeksiyon 2 TYT
            Deri Teknolojisi 2 TYT
            Dış Ticaret 2 TYT
            Diş Protez Teknolojisi 2 TYT
            Diyaliz 2 TYT
            Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2 TYT
            Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT
            Döküm 2 TYT
            Eczane Hizmetleri 2 TYT
            Elektrik 2 TYT
            Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 TYT
            Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 TYT
            Elektromekanik Taşıyıcılar 2 TYT
            Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 TYT
            Elektronik Teknolojisi 2 TYT
            Elektronörofizyoloji 2 TYT
            Emlak ve Emlak Yönetimi 2 TYT
            Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 TYT
            Endüstriyel Cam ve Seramik 2 TYT
            Endüstriyel Kalıpçılık 2 TYT
            Endüstriyel Tavukçuluk 2 TYT
            Enerji Tesisleri İşletmeciliği 2 TYT
            Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 TYT
            Eser Koruma 2 TYT
            Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT
            Ev İdaresi 2 TYT
            Evde Hasta Bakımı 2 TYT
            Fındık Eksperliği 2 TYT
            Fidan Yetiştiriciliği 2 TYT
            Fizyoterapi 2 TYT
            Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 TYT
            Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT
            Geleneksel El Sanatları 2 TYT
            Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu 2 TYT
            Gemi İnşaatı 2 TYT
            Gemi Makineleri İşletme 2 TYT
            Geoteknik 2 TYT
            Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 TYT
            Gıda Teknolojisi 2 TYT
            Giyim Üretim Teknolojisi 2 TYT
            Görsel İletişim 2 TYT
            Grafik Tasarımı 2 TYT
            Halıcılık ve Kilimcilik 2 TYT
            Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT
            Harita ve Kadastro 2 TYT
            Hava Lojistiği 2 TYT
            Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 2 TYT
            İç Mekan Tasarımı 2 TYT
            İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 TYT
            İkram Hizmetleri 2 TYT
            İlahiyat 2 TYT
            İlk ve Acil Yardım 2 TYT
            İnsan Kaynakları Yönetimi 2 TYT
            İnşaat Teknolojisi 2 TYT
            İnternet ve Ağ Teknolojileri 2 TYT
            İş Makineleri Operatörlüğü 2 TYT
            İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT
            İş ve Uğraşı Terapisi 2 TYT
            İşletme Yönetimi 2 TYT
            Kağıt Teknolojisi 2 TYT
            Kaynak Teknolojisi 2 TYT
            Kimya Teknolojisi 2 TYT
            Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 TYT
            Kooperatifçilik 2 TYT
            Kozmetik Teknolojisi 2 TYT
            Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi 2 TYT
            Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 TYT
            Kültür Balıkçılığı 2 TYT
            Kültürel Miras ve Turizm 2 TYT
            Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 2 TYT
            Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT
            Laboratuvar Teknolojisi 2 TYT
            Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 TYT
            Lojistik 2 TYT
            Maden Teknolojisi 2 TYT
            Makine 2 TYT
            Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 TYT
            Maliye 2 TYT
            Mantarcılık 2 TYT
            Marina İşletme 2 TYT
            Marina ve Yat İşletmeciliği 2 TYT
            Marka İletişimi 2 TYT
            Medya ve İletişim 2 TYT
            Mekatronik 2 TYT
            Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 TYT
            Metalurji 2 TYT
            Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 2 TYT
            Mimari Dekoratif Sanatlar 2 TYT
            Mimari Restorasyon 2 TYT
            Mobil Teknolojileri 2 TYT
            Mobilya ve Dekorasyon 2 TYT
            Moda Tasarımı 2 TYT
            Moda Yönetimi 2 TYT
            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT
            Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 2 TYT
            Nükleer Tıp Teknikleri 2 TYT
            Odyometri 2 TYT
            Optisyenlik 2 TYT
            Organik Tarım 2 TYT
            Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT
            Ortopedik Protez ve Ortez 2 TYT
            Oto Boya ve Karoseri 2 TYT
            Otobüs Kaptanlığı 2 TYT
            Otomotiv Teknolojisi 2 TYT
            Otopsi Yardımcılığı 2 TYT
            Özel Güvenlik ve Koruma 2 TYT
            Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
            Pazarlama 2 TYT
            Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 2 TYT
            Perfüzyon Teknikleri 2 TYT
            Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 TYT
            Podoloji 2 TYT
            Polimer Teknolojisi 2 TYT
            Posta Hizmetleri 2 TYT
            Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT
            Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 TYT
            Radyoterapi 2 TYT
            Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2 TYT
            Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2 TYT
            Raylı Sistemler İşletmeciliği 2 TYT
            Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 2 TYT
            Raylı Sistemler Makinistlik 2 TYT
            Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 2 TYT
            Reklamcılık 2 TYT
            Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 TYT
            Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 TYT
            Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT
            Sağlık Turizmi İşletmeciliği 2 TYT


            Sahne ve Dekor Tasarımı 2 TYT
            Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 2 TYT
            Seracılık 2 TYT
            Seramik ve Cam 2 TYT
            Seramik, Cam ve Çinicilik 2 TYT
            Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 TYT
            Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2 TYT
            Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT
            Sondaj Teknolojisi 2 TYT
            Sosyal Güvenlik 2 TYT
            Sosyal Hizmetler 2 TYT
            Spor Yönetimi 2 TYT
            Su Altı Teknolojisi 2 TYT
            Sulama Teknolojisi 2 TYT
            Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 TYT
            Süt ve Besi Hayvancılığı 2 TYT
            Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT
            Şarap Üretim Teknolojisi 2 TYT
            Tahribatsız Muayene 2 TYT
            Tapu ve Kadastro 2 TYT
            Tarım 2 TYT
            Tarım Makineleri 2 TYT
            Tarımsal İşletmecilik 2 TYT
            Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 TYT
            Tarla Bitkileri 2 TYT
            Tekstil Teknolojisi 2 TYT
            Tekstil ve Halı Makineleri 2 TYT
            Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT
            Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT
            Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT
            Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 TYT
            Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 TYT
            Tohumculuk 2 TYT
            Turist Rehberliği 2 TYT
            Turizm Animasyonu 2 TYT
            Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT
            Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT
            Uçak Teknolojisi 2 TYT
            Uçuş Harekat Yöneticiliği 2 TYT
            Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2 TYT
            Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) 2 TYT
            Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 2 TYT
            Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik 2 TYT
            Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik 2 TYT
            Üretimde Kalite Kontrol 2 TYT
            Web Tasarımı ve Kodlama 2 TYT
            Yağ Endüstrisi 2 TYT
            Yapı Denetimi 2 TYT
            Yapı Ressamlığı 2 TYT
            Yapı Tesisat Teknolojisi 2 TYT
            Yapı Yalıtım Teknolojisi 2 TYT
            Yaşlı Bakımı 2 TYT
            Yat İşletme ve Yönetimi 2 TYT
            Yat Kaptanlığı 2 TYT
            Yerel Yönetimler 2 TYT
            Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2 TYT
            AYT – YKS Puan Türleri ve Bölümleri
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