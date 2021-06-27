ÖSYM YKS biyoloji sınavı zor mu, kolay mıydı? YKS biyoloji sınavı 2021 soru cevapları yayımlandı mı? Yorumlar…

Gündemde yoğun bir şekilde YKS biyoloji sınavı 2021 soru cevapları yayımlandı mı? sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 26-27 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavına üniversitede okuma hayali olan milyonlarca vatandaş katıldı. Hemen sonrasında sosyal medya üzerinden sınava, konulara dair yorumlar paylaşılmaya başlandı. Sayısal konulardan biri olan biyoloji soruları bu sene nasıldı? ÖSYM YKS biyoloji sınavı zor mu, kolay mıydı?
YKS TYT ZOR MU, KOLAY MIYDI? İŞTE YORUMLAR...
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Adaylara toplam 120 soru için 135 dakika süre veriliyor. Sınav 12.30'da sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar Matematik sorularının uzun olduğunu ve çeldiricilerin çok fazla olduğu belirtti. Adaylar matematik sınavının geçen senekine göre daha zor olduğunu fizik, kimya ve biyoloji sorularının normal olduğunu dile getirdi. Sosyal Bilimler ve Türkçe'nin daha kolay olduğunu belirtiyorlar.
İşte sosyal medyada kullanıcılar şu yorumları yaptılar;
"Tyt bittii çıktım sınavdaann çok şüküürr"
"İlk aşamayı atlattık. Darısı yarınki dil sınavına #tyt2021 #YKS"
"Sınav çok yorucuydu. Bütün sorular yeni nesil sorulardı. Ben öylesine girdim ama Allah yks tayfanın yardımcısı olsun "
"Yks sınavına giren tüm arkadaşlara başarılar şimdiden kötü geçenlerde canını sıkmasın akışına bırakın #yks2021"
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 torumda gerçekleştiriliyor. Bugün TYT oturumu sonrasında yarın AYT ve YDT oturumları yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.