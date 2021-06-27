GÖZLER ORADA! ÖSYM YKS 2021 son dakika AYT-TYT-YDT soru kitapçığı ve cevapları! 2021 YKS üniversite soruları ve cevapları...

2021 YKS üniversite soruları ve cevapları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyordu. ÖSYM YKS-AYT-TYT-YDT soru kitapçığı ve cevapları hakkında açıklama yapıp yapmadığı sınav sonrasında merak edilmeye başlandı. Adaylar 2021 YKS üniversite soruları ve cevaplarını ÖSYM resmi sitesinden öğrenebilecekler. Bu noktada, YKS soru ve cevapları 2021 ne zaman açıklanacak? YKS soruları ve cevap anahtarı için tarih verildi mi? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Peki, ÖSYM YKS-AYT-TYT-YDT soru kitapçığı ve cevapları açıklandı mı? YKS sınav soruları ve cevapları saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar!
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ÖSYM YKS-AYT-TYT-YDT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizder yer alacak.
YKS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2021-YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.