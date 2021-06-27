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    • Eğitim
    • 27.06.2021 15:29
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    • 27.06.2021 15:29
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    GÖZLER ORADA! ÖSYM YKS 2021 son dakika AYT-TYT-YDT soru kitapçığı ve cevapları! 2021 YKS üniversite soruları ve cevapları...

    2021 YKS soruları ve cevapları son dakika açıklandı mı sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği YKS 2021 bugün yapılan oturumlarla birlikte sona erdi. YKS'nin 1. oturumu TYT 26 Haziran Cumartesi saat 10:15'te gerçekleştirildi. YKS 2 oturumu AYT ise, Pazar günü 10:15'te, 3. oturum YDT Pazar 15:45'te başladı ve sona erdi. Öğrencilerin gözü sınav soru kitapçığı ve cevaplarına çevrildi. Peki, YKS soru ve cevapları 2021 ne zaman açıklanacak? YKS soruları ve cevap anahtarı için tarih verildi mi? İşte YKS'ye dair tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    YKS 2021 AYT-TYT-YDT soru kitapçığı ve cevapları!

    2021 YKS üniversite soruları ve cevapları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyordu. ÖSYM YKS-AYT-TYT-YDT soru kitapçığı ve cevapları hakkında açıklama yapıp yapmadığı sınav sonrasında merak edilmeye başlandı. Adaylar 2021 YKS üniversite soruları ve cevaplarını ÖSYM resmi sitesinden öğrenebilecekler. Bu noktada, YKS soru ve cevapları 2021 ne zaman açıklanacak? YKS soruları ve cevap anahtarı için tarih verildi mi? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Peki, ÖSYM YKS-AYT-TYT-YDT soru kitapçığı ve cevapları açıklandı mı? YKS sınav soruları ve cevapları saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar!

    2021 YKS sözel puan türünde 180 puanı geçmek için kaç net yapmak gerekir? AYT'de 200-250-300 puan nasıl alınır?

    ÖSYM YKS-AYT-TYT-YDT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizder yer alacak.

    YKS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM 2021-YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

        Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

        Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,

        Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

        Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

        Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

        Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

        Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

        Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

        Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

        Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

        Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
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        Haberler Eğitim GÖZLER ORADA! ÖSYM YKS 2021 son dakika AYT-TYT-YDT soru kitapçığı ve cevapları! 2021 YKS üniversite soruları ve cevapları...