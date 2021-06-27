AYT'de 200-250-300 puan nasıl alınır? 2021 YKS sözel puan türünde 180 puanı geçmek için kaç net yapmak gerekir?

2021 YKS sözel puan türünde öğrenciler barajı geçmeleri için kaç net yapmaları gerektiğini araştırıyor. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için yapılacak olan TYT - Temel Yeterlilik Testi ve AYT - Alan Yeterlilik Testi sınavlarından ilki olan TYT dün gerçekleştirildi. Üniversite adayları yaptıkları netlere göre YKS puanları belli olacak. YKS sonucuna göre belirli bir puan baraj şartına ulaşan adaylar tercih yapabilecekler. Peki, 2021 YKS baraj puanı kaç oldu? 2021 YKS sözel puan türünde 180 puanı geçmek için kaç net lazım? İşte tüm merak edilenler!
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YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.
İşte 2021 YKS sözel puan türü 180 puanı geçmesi için kaç net gerekir sorusunun yanıtı;
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.