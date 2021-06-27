AYT YKS Kimya sınavı soru cevapları 2021! YKS AYT Kimya soru cevapları yayınlandı mı? Kimya sınavı zor muydu kolay mıydı?

YKS AYT Kimya soruları cevapları yayınlandı mı? Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı 2021 YKS AYT heyecanı tamamlandı. Öğrenciler sınavda başarılı olmak için ter dökerken, sınavın ardından gözler YKS AYT soru cevapları için çevrildi. ÖSYM tarafından soru cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.