AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2021 AYT soru dağılımı! Kaç soru sorulacak, baraj puanı kaç? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversite sınavının diğer oturumlarına dün katılanlar bugün de AYT oturuma katılacak ve uzun saatler boyunca ter dökecek. Sınava dair bilgi araştıranlar için detaylar haberimizde yer alıyor.
AYT SAAT KAÇTA?
Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve adaylar yine saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. AYT sınavının süresi ise 180 dakikadır. AYT sınavı 13.15'te bitecektir.
AYT SORU DAĞILIMI
Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi içerisinde soru dağılımı;
Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru,
Tarih-1 10 soru,
Coğrafya-1* 6 soru olacak.
* Adaylar, Coğrafya-1 sorularında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2021 yılında Gerçekleştirilecek
TYT ve AYT sınavlarına esas Coğrafya Dersi Kazanım ve Açıklamaları"ndaki kazanımlardan sorumlu olacaklardır ancak 11. ve 12. sınıfseviyelerinde sadece 4 saatlik programda yer alan kazanımlardan (ilgili belgede kırmızı renkle yazılmış olan) sorumlu değillerdir.