2021 YKS üniversite sınavı polislik kaç puan? Polislik PMYO başvurusu için TYT’den kaç net yapmak gerekiyor?

Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen adaylar 26- 27 Haziran tarihinde 3 oturumda düzenlenen YKS sınavına katıldı. Özellikle PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyenler 'Polislik başvurusu için TYT'den en az kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor?' Sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. PMYO taban puanları tercihlerin yapılmasından önce ÖSYM tarafından gerekli açıklamalar yapılıyor. Peki, PMYO tercihi için TYT sınavında ne kadar net yapmak gerekiyor? Polislik kaç puan? İşte tüm detaylar!
2021 YKS sözel puan türünde 180 puanı geçmek için kaç net yapmak gerekir? AYT'de 200-250-300 puan nasıl alınır?
- Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2021! ÖSYM YÖK ATLAS 4 yıllık ve 2 yıllık bölüm puanları açıklandı mı?
- 2021 YKS eşit ağırlık puan türünde 180 barajı geçmek için kaç net yapmak gerekir? 2021 YKS 180 puan için kaç net lazım?
- YKS AYT Fizik soru cevapları! 2021 YKS AYT Fizik soru cevapları yayınlandı mı? Fizik sınavı zor muydu kolay mıydı?
- YKS biyoloji sınavı 2021 soru cevapları yayımlandı mı? ÖSYM YKS biyoloji sınavı zor mu, kolay mıydı? Yorumlar…
- 2021 YKS 150-250-300 puan üzeri almak için net sayısı kaç? YKS 150-250 ve 300 puan üstü için kaç doğru ve net yapmak lazım?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS sonuç tarihi belli oldu mu? Milyonların gözü bu tarihte…
PMYO TABAN PUANLARI
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.
YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.
2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2021 yılı takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.