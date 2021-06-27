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    • Eğitim
    • 27.06.2021 10:06
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    • 27.06.2021 10:55
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    2021 YKS maratonu AYT ile devam ediyor! AYT barajı geçmek için kaç net gerekir? 2021 AYT YKS baraj puanı!

    Üniversite hayali olan öğrenciler için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik testleri (AYT) bugün başladı. Alan Yeterlilik Testi - AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. AYT sınavında barajı geçmek için gerekli olan net sayısını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre AYT barajını geçmek için için kaç net yapmak gerekiyor? İşte, o bilgiler...

    takvim.com.tr
    2021 YKS maratonu AYT ile devam ediyor!

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik testleri (AYT) bugün başladı. AYT sınavında barajı geçmek için gerekli olan net sayısını araştırıyor. 2021 YKS puan türlerine göre 170 puan barajı geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekmektedir. Peki, ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre AYT barajını geçmek için için kaç net yapmak gerekiyor? İşte merak edilen soruların cevapları!

    2021 AYT HEYECANI BAŞLADI!

    İstanbul'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum saat 10.15'te başlatıldı.

    Bu kapsamda, İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda sınava giren adaylar, sabahın erken saatlerden itibaren okul önüne geldi. Adaylar, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını görevlilere göstererek, okula giriş yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adaylar, maske ve mesafe kuralına uygun bir şekilde içeriye alındı.

        Bazı adaylar sınava son anda yetişirken, geç kalan öğrenciler görevlilerce salonlara alınmadı. 27 yaşındaki Murat Can Kaynak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 kez sınava girdiğini söyledi. Sözel bölümlerden birine yerleşmek istediğini ifade eden Kaynak, "Biraz heyecanlıyım. Sözel bölümleri tercih ediyorum." dedi.

        Sınava giren Ali Can Bozokluoğlu da, "Heyecanlıyım. Umarım hayırlısı olur" dedi. Öğrenciler sınava girerken, ailelerin okul çevresinde bekleyişi sürüyor.

        2021 AYT SORU DAĞILIMI

        Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi içerisinde soru dağılımı;
        Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru,
        Tarih-1 10 soru,
        Coğrafya-1* 6 soru olacak.

            * Adaylar, Coğrafya-1 sorularında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2021 yılında Gerçekleştirilecek

            TYT ve AYT sınavlarına esas Coğrafya Dersi Kazanım ve Açıklamaları"ndaki kazanımlardan sorumlu olacaklardır ancak 11. ve 12. sınıfseviyelerinde sadece 4 saatlik programda yer alan kazanımlardan (ilgili belgede kırmızı renkle yazılmış olan) sorumlu değillerdir.

            Sosyal Bilimler-2 Testi içerisinde soru dağılımı;
            Tarih-2 testi 11 soru,
            Coğrafya-2 testi 11 soru,
            Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) testi 12 soru,
            Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları) testi 6 soru olacak.

            Matematik Testi soru dağılımı;
            Matematik testi toplamda 40 sorudan oluşacak. İçerisinde lise öğrenimi esnasında karşılaşılan tüm alan konuları yer alabilecek.

            Fen Bilimleri Testi soru dağılımı;
            Fizik testi 14 soru,
            Kimya testi 13 soru,
            Biyoloji testi 13 soru

            AYT BARAJ PUANI KAÇ?

            AYT barajını geçmek için net sayısı, işaretlenecek olan sorunun katsayısına göre değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla AYT barajı için minimum 35 net yapmak gerektiği söylenebilir.
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            Haberler Eğitim 2021 YKS maratonu AYT ile devam ediyor! AYT barajı geçmek için kaç net gerekir? 2021 AYT YKS baraj puanı!