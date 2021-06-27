2021 YKS maratonu AYT ile devam ediyor! AYT barajı geçmek için kaç net gerekir? 2021 AYT YKS baraj puanı!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik testleri (AYT) bugün başladı. AYT sınavında barajı geçmek için gerekli olan net sayısını araştırıyor. 2021 YKS puan türlerine göre 170 puan barajı geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekmektedir. Peki, ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre AYT barajını geçmek için için kaç net yapmak gerekiyor? İşte merak edilen soruların cevapları!
2021 AYT HEYECANI BAŞLADI!
İstanbul'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum saat 10.15'te başlatıldı.
Bu kapsamda, İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda sınava giren adaylar, sabahın erken saatlerden itibaren okul önüne geldi. Adaylar, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını görevlilere göstererek, okula giriş yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adaylar, maske ve mesafe kuralına uygun bir şekilde içeriye alındı.