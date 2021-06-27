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    • Eğitim
    • 27.06.2021 13:24
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    • 27.06.2021 13:24
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    2021 AYT sınavı zor muydu kolay mıydı? 2021 YKS- Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı sona erdi! İşte sınav sonrası ilk yorumlar...

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik testleri (AYT) bugün başladı. AYT sınavında barajı geçmek için gerekli olan net sayısını araştırıyor. 2021 YKS puan türlerine göre 170 puan barajı geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekmektedir. Peki, ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre AYT barajını geçmek için için kaç net yapmak gerekiyor? 2021 AYT sınavı zor muydu kolay mıydı? İşte merak edilen soruların cevapları!

    takvim.com.tr
    2021 YKS AYT sınavı sona erdi!

    Üniversite hayali olan öğrenciler için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik testleri (AYT) bugün tamamlandı. Alan Yeterlilik Testi - AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. AYT sınavından çıkan adaylar barajı geçmek için gerekli olan net sayısını araştırmaya başladı. 2021 AYT sınavı zor muydu kolay mıydı? ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre AYT barajını geçmek için için kaç net yapmak gerekiyor? İşte, o bilgiler...

    2021 YKS sözel puan türünde 180 puanı geçmek için kaç net yapmak gerekir? AYT'de 200-250-300 puan nasıl alınır?

    2021 AYT HEYECANI SONA ERDİ!

    İstanbul'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum saat 10.15'te başlatıldı.

    Bu kapsamda, İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda sınava giren adaylar, sabahın erken saatlerden itibaren okul önüne geldi. Adaylar, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını görevlilere göstererek, okula giriş yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adaylar, maske ve mesafe kuralına uygun bir şekilde içeriye alındı.

    Bazı adaylar sınava son anda yetişirken, geç kalan öğrenciler görevlilerce salonlara alınmadı. 27 yaşındaki Murat Can Kaynak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 kez sınava girdiğini söyledi. Sözel bölümlerden birine yerleşmek istediğini ifade eden Kaynak, "Biraz heyecanlıyım. Sözel bölümleri tercih ediyorum." dedi.

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 torumda gerçekleştiriliyor. Bugün TYT oturumu sonrasında yarın AYT ve YDT oturumları yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

        YKS AYT ZOR MU, KOLAY MIYDI? İŞTE İLK YORUMLAR...

        YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün düzenlendi. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik testi (AYT) ise bugün sona erdi. Alan Yeterlilik Testi - AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı. Sınavdan çıkan adaylar sınavla ilgili ilk yorumlarını yapmaya başladığında haberimizde yer vereceğiz.

        2021 AYT SORU DAĞILIMI

        Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi içerisinde soru dağılımı;
        Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru,
        Tarih-1 10 soru,
        Coğrafya-1* 6 soru olacak.

        * Adaylar, Coğrafya-1 sorularında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2021 yılında Gerçekleştirilecek

        TYT ve AYT sınavlarına esas Coğrafya Dersi Kazanım ve Açıklamaları"ndaki kazanımlardan sorumlu olacaklardır ancak 11. ve 12. sınıfseviyelerinde sadece 4 saatlik programda yer alan kazanımlardan (ilgili belgede kırmızı renkle yazılmış olan) sorumlu değillerdir.

        Sosyal Bilimler-2 Testi içerisinde soru dağılımı;
        Tarih-2 testi 11 soru,
        Coğrafya-2 testi 11 soru,
        Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) testi 12 soru,
        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları) testi 6 soru olacak.

        Matematik Testi soru dağılımı;
        Matematik testi toplamda 40 sorudan oluşacak. İçerisinde lise öğrenimi esnasında karşılaşılan tüm alan konuları yer alabilecek.

        Fen Bilimleri Testi soru dağılımı;
        Fizik testi 14 soru,
        Kimya testi 13 soru,
        Biyoloji testi 13 soru

            AYT BARAJ PUANI KAÇ?

            AYT barajını geçmek için net sayısı, işaretlenecek olan sorunun katsayısına göre değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla AYT barajı için minimum 35 net yapmak gerektiği söylenebilir.
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            Haberler Eğitim 2021 AYT sınavı zor muydu kolay mıydı? 2021 YKS- Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı sona erdi! İşte sınav sonrası ilk yorumlar...