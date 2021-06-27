2021 AYT sınavı zor muydu kolay mıydı? 2021 YKS- Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı sona erdi! İşte sınav sonrası ilk yorumlar...

Üniversite hayali olan öğrenciler için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik testleri (AYT) bugün tamamlandı. Alan Yeterlilik Testi - AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. AYT sınavından çıkan adaylar barajı geçmek için gerekli olan net sayısını araştırmaya başladı. 2021 AYT sınavı zor muydu kolay mıydı? ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre AYT barajını geçmek için için kaç net yapmak gerekiyor? İşte, o bilgiler...
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2021 AYT HEYECANI SONA ERDİ!
İstanbul'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum saat 10.15'te başlatıldı.
Bu kapsamda, İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda sınava giren adaylar, sabahın erken saatlerden itibaren okul önüne geldi. Adaylar, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını görevlilere göstererek, okula giriş yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adaylar, maske ve mesafe kuralına uygun bir şekilde içeriye alındı.
Bazı adaylar sınava son anda yetişirken, geç kalan öğrenciler görevlilerce salonlara alınmadı. 27 yaşındaki Murat Can Kaynak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 kez sınava girdiğini söyledi. Sözel bölümlerden birine yerleşmek istediğini ifade eden Kaynak, "Biraz heyecanlıyım. Sözel bölümleri tercih ediyorum." dedi.