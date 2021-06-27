2021 AYT sınavı zor muydu kolay mıydı? 2021 YKS- Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı sona erdi! İşte sınav sonrası ilk yorumlar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 torumda gerçekleştiriliyor. Bugün TYT oturumu sonrasında yarın AYT ve YDT oturumları yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS AYT ZOR MU, KOLAY MIYDI? İŞTE İLK YORUMLAR...



YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün düzenlendi. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik testi (AYT) ise bugün sona erdi. Alan Yeterlilik Testi - AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı. Sınavdan çıkan adaylar sınavla ilgili ilk yorumlarını yapmaya başladığında haberimizde yer vereceğiz.