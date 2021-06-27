180-200-240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye giderim? 2021 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık taban-tavan puanları başarı sıralaması!

180-200-240-250-270-300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?



Üniversiteler, SAY (Sayısal), SÖZ (Sözel), EA (Eşit Ağırlık), DİL (Yabancı Dil) alanları üzerinden belli taban puanları ile öğrenci alımı yapıyor. Her bölüm için farklı bir alanın puanı geçerli oluyor. Dolayısıyla okul ve bölüme göre taban puanları değişiklik gösteriyor. Ancak önceki yılların verilerine bakıldığında ülke genelinde 300 puanın altında pek çok öğrencinin yükseköğretim kurumlarına yerleştiği görülüyor.