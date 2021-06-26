Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 26.06.2021 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2021 08:53
    ABONE OL

    YKS TYT kaç dakika sürecek? 26 Haziran Cumartesi YKS kaçta bitecek?

    YKS TYT kaç dakika sürecek? 26 Haziran Cumartesi YKS kaçta bitecek sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Milyonlarca öğrenci için YKS heyecanı başladı. İlk oturum olan TYT oturumu bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar sınava giriş yaparken, aileler de YKS TYT kaç dakika sürecek sorusuna cevap arıyor.

    takvim.com.tr
    YKS TYT kaç dakika sürecek? 26 Haziran Cumartesi YKS kaçta bitecek?

    26 Haziran Cumartesi YKS kaçta bitecek? YKS TYT kaç dakika sürecek? Üniversite giriş sınavları için 2 gün sürecek maraton başladı. Bugün yapılacak TYT sınavının ardından, Pazar günü AYT ve YDT oturumları düzenlenecek. Peki; YKS TYT kaç dakika sürecek? YKS kaçta bitecek?

    YKS TYT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

    TYT: 26 Haziran 2021 Cumartesi günü, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Yani sınav 12.30 itibariyle sona erecek.

    AYT: 27 Haziran 2021 Pazar günü, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

    YDT: 27 Haziran 2021 Pazar günü, saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

    ÖSYM'DEN YKS İÇİN SAAT UYARISI

    26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan YKS'de adaylar sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda saat 15:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

        YKS'YE GİRECEKLER YASAKTAN MUAF

        Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.

        Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

        27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla),07.00-18.00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

        Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce alınacak.

        Valiler ve Kaymakamlarca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak alınacak.
        Bu bağlamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulması önlenecek. Sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığı artıracak çalışmalara ağırlık verilecek.

        Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj!
        Haberler Eğitim YKS TYT kaç dakika sürecek? 26 Haziran Cumartesi YKS kaçta bitecek?