2 milyon 600 binden fazla kişi bugün YKS'de üniversite kazanmak için ter döktü. Sınava katılım sağlayan milyonlarca aday YKS'nin ardından bazı detayları arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Barajı geçmek için kaç net yapılması gerektiği merak ediliyor. Peki, YKS TYT hangi testten kaç net yapılmalı? 2021 YKS üniversite sınavı barajı geçmek için kaç net ve kaç puan yapmak gerekir? İşte detaylar...

2021 YKS ÜNİVERSİTE SINAVI BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET VE KAÇ PUAN YAPMAK GEREKİR?

TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

İşte YKS TYT hangi testten kaç net yapmalı sorusunun yanıtı;