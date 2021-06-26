2 milyon 600 binden fazla kişi bugün YKS'de üniversite kazanmak için ter döktü. Sınava katılım sağlayan milyonlarca aday YKS'nin ardından bazı detayları arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Barajı geçmek için kaç net yapılması gerektiği merak ediliyor. Peki, YKS TYT hangi testten kaç net yapılmalı? 2021 YKS üniversite sınavı barajı geçmek için kaç net ve kaç puan yapmak gerekir? İşte detaylar...
2021 YKS ÜNİVERSİTE SINAVI BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET VE KAÇ PUAN YAPMAK GEREKİR?
TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.
İşte YKS TYT hangi testten kaç net yapmalı sorusunun yanıtı;
YKS TYT HANGİ TESTTEN KAÇ NET YAPMALI?
Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.
Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.