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    • Eğitim
    • 26.06.2021 12:08
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    • Son Güncelleme:
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    • 26.06.2021 12:08
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    YKS TYT hangi testten kaç net yapılmalı? 2021 YKS üniversite sınavı barajı geçmek için kaç net ve kaç puan yapmak gerekir?

    Milyonlarca aday bugün üniversite sınavını kazanmak için ter döktü. Bugün 2.6 milyondan fazla kişinin üniversite hayaliyle ter dökeceği YKS saat 10.15'te başladı ve adaylar ilk oturum olan TYT için toplamda 135 dakika süre verildi. Sınavın hemen ardından barajı geçmek için ne kadar net ya da puan yapmak gerektiği merak konusu oldu. Peki, YKS TYT hangi testten kaç net yapılmalı? 2021 YKS üniversite sınavı barajı geçmek için kaç net ve kaç puan yapmak gerekir? İşte bilinmesi gerekenler...

    2021 YKS üniversite sınavı baraj puanı ne kadar?

    2 milyon 600 binden fazla kişi bugün YKS'de üniversite kazanmak için ter döktü. Sınava katılım sağlayan milyonlarca aday YKS'nin ardından bazı detayları arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Barajı geçmek için kaç net yapılması gerektiği merak ediliyor. Peki, YKS TYT hangi testten kaç net yapılmalı? 2021 YKS üniversite sınavı barajı geçmek için kaç net ve kaç puan yapmak gerekir? İşte detaylar...

    2021 YKS ÜNİVERSİTE SINAVI BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET VE KAÇ PUAN YAPMAK GEREKİR?

    TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

    İşte YKS TYT hangi testten kaç net yapmalı sorusunun yanıtı;

    YKS TYT HANGİ TESTTEN KAÇ NET YAPMALI?

    Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

    Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

    Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

        BARAJ İÇİN KAÇ NET YAPMAK LAZIM?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) barajını sağlamak için adayların öncelikle TYT barajını geçmeleri gerekir. Son iki sınavda olduğu gibi 2021 TYT puan barajı 150 olarak belirlenmiştir. Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başaran adaylar, TYT barajını geçecektir.

        YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2021?

        YKS sınavı TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek.

        26 Haziran Cumartesi - Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayacak-Sınav süresi 135 dakika

        27 Haziran Pazar-Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15te başlayacak-Sınav süresi: 180 dakika

        27 Haziran Pazar- Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başlayacak- Sınav süresi: 120 dakika

            YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

            ÖSYM tarafından 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
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