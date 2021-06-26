Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT bugün sabah 10.00'da başladı ve 12.30'da sona erdi. Adayların üniversiteyi kazanmak için yarıştığı sınavda milyonlarca kişi ter döktü. Sınavın hemen ardından soruların yayınlanıp yayınlamadığı merak konusu oluyor. Peki, YKS TYT 2021 soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? TYT Türkçe-Matematik-Fen ve Sosyal Bilimler soruları nasıldı? İşte merak edilen bilgiler...

YKS TYT 2021 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

YKS TYT 2021 soruları ve cevap anahtarı henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Soru ve cevap anahtarlarının gelecek günlerde erişime açılması bekleniyor.

İşte Türkçe-Matematik-Fen ve Sosyal Bilimler soruları nasıldı sorusunun yanıtı;