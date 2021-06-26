Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT bugün sabah 10.00'da başladı ve 12.30'da sona erdi. Adayların üniversiteyi kazanmak için yarıştığı sınavda milyonlarca kişi ter döktü. Sınavın hemen ardından soruların yayınlanıp yayınlamadığı merak konusu oluyor. Peki, YKS TYT 2021 soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? TYT Türkçe-Matematik-Fen ve Sosyal Bilimler soruları nasıldı? İşte merak edilen bilgiler...
YKS TYT 2021 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?
YKS TYT 2021 soruları ve cevap anahtarı henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Soru ve cevap anahtarlarının gelecek günlerde erişime açılması bekleniyor.
İşte Türkçe-Matematik-Fen ve Sosyal Bilimler soruları nasıldı sorusunun yanıtı;
2021 YKS TYT SORULARI NASILDI, ZOR MU, KOLAY MIYDI?
2021 YKS Türkçe-Matematik zor mu, kolay mı sorusu merak ediliyor. Sınava katılan adayların bir kısmı türkçe ve matematiğin zor olduğunu ifade etti.
YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.