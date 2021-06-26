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    • Eğitim
    • 26.06.2021 14:12
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    • 26.06.2021 14:14
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    YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? ÖSYM YKS TYT AYT salon görevlisi ücretleri ne kadar oldu?

    YKS üniversite sınavında 2.6 milyondan fazla adayı sınavı kazanmak için ter döktü. Sınav salonlarında da binlerce salon görevlisi görev yaptı. Bu bağlamda sınavın ilk oturumunun sona ermesinin hemen ardından YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı gündemdekini yerini aldı. Peki, ÖSYM YKS TYT AYT salon görevlisi ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. Sınavda görev yapan binlerce salon görevlisi ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediyor. Peki, YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? ÖSYM YKS TYT AYT salon görevlisi ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

    YKS SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    YKS'nin ikinci oturumu olan TYT yarın yani 27 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Henüz resmi açıklama gelmezken salon görevlisi ücretlerinin gelecek haftalarda hesaplara yatırılması bekleniyor.

    İşte salon görevlisi ücretleri;

    ÖSYM YKS SALON GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    * Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL

    * Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL

    * Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL

        * Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL

        * Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL

        * Gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL

        * Yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL

        * Yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        26-27 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan YKS'nin sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

            YKS TYT 2021 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

            YKS TYT 2021 soruları ve cevap anahtarı henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Soru ve cevap anahtarlarının gelecek günlerde erişime açılması bekleniyor.
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