Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. Sınavda görev yapan binlerce salon görevlisi ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediyor. Peki, YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? ÖSYM YKS TYT AYT salon görevlisi ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

YKS SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS'nin ikinci oturumu olan TYT yarın yani 27 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Henüz resmi açıklama gelmezken salon görevlisi ücretlerinin gelecek haftalarda hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte salon görevlisi ücretleri;