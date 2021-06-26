YKS matematik soruları nasıldı? Matematik kolay mıydı? YKS TYT matematik soruları cevapları 2021!

YKS TYT 2021 MATEMATİK SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

Zeki çevik ahlaklı

@hasbel_keder

Yks tayfa turkce sorulari cok zordu dicek simdiden yaziyim

Can Average Enjoyer

@canyenidir

Sınav çok iyi geçti ilk 30 dakikada tüm soruları yaptım çıktım çalışsaydınız #YKS #yks2021

sedanur arar

@Sedararr4

Bir kaç saat sonra kesin herkes paragraflardan şikayet edecek bak demedi demeyin #yks2021

frankie.

@painofrankie

Sınavdan çıkan herkese geçmiş olsun. Emeklerinizin karşılığını alırsınız inşallah. Bu sınav kötü bile geçtiyse unutmaya çalışın çünkü lisans okumak istiyorsanız sizin için AYT çok önemli. Tekrardan geçmiş olsun. #yks2021