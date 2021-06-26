YKS matematik soruları nasıldı? Matematik kolay mıydı? YKS TYT matematik soruları cevapları 2021!

YKS matematik soruları nasıldı? 2021 YKS TYT matematik soruları cevapları sınava giren adayların merak ettiği konuların başında geliyor. YKS'de matematik testinde adaylara toplamda 40 soru yöneltilmişti. Sınavın tamamlanmasının ardından sınav stresini üzerinden atan adaylar, 2021 YKS TYT matematik soruları cevapları hakkında araştırma yapıyor. Peki; YKS matematik soruları nasıldı?
YKS TYT MATEMATİK SORULARI CEVAPLARI!
YKS TYT 2021 matematik soruları cevapları yayınlanmadı. Soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Tahminlere göre AYT ve YDT sınavlarının da tamamlanmasının ardından soru cevapların yayınlanması bekleniyor.
YKS TYT 2021 MATEMATİK SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
Zeki çevik ahlaklı
@hasbel_keder
Yks tayfa turkce sorulari cok zordu dicek simdiden yaziyim
Can Average Enjoyer
@canyenidir
Sınav çok iyi geçti ilk 30 dakikada tüm soruları yaptım çıktım çalışsaydınız #YKS #yks2021
sedanur arar
@Sedararr4
Bir kaç saat sonra kesin herkes paragraflardan şikayet edecek bak demedi demeyin #yks2021
frankie.
@painofrankie
Sınavdan çıkan herkese geçmiş olsun. Emeklerinizin karşılığını alırsınız inşallah. Bu sınav kötü bile geçtiyse unutmaya çalışın çünkü lisans okumak istiyorsanız sizin için AYT çok önemli. Tekrardan geçmiş olsun. #yks2021