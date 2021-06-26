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    • Eğitim
    • 26.06.2021 13:12
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    • 26.06.2021 13:34
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    YKS matematik soruları nasıldı? Matematik kolay mıydı? YKS TYT matematik soruları cevapları 2021!

    2021 YKS matematik soruları cevapları yayınlandı mı? YKS matematik soruları nasıldı? YKS TYT matematik kolay mıydı? 2021-YKS kapsamındaki saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 135 dakika süre kullandı. Adaylara temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. Peki; YKS TYT matematik soruları cevapları açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    YKS TYT matematik soruları cevapları 2021!

    YKS matematik soruları nasıldı? 2021 YKS TYT matematik soruları cevapları sınava giren adayların merak ettiği konuların başında geliyor. YKS'de matematik testinde adaylara toplamda 40 soru yöneltilmişti. Sınavın tamamlanmasının ardından sınav stresini üzerinden atan adaylar, 2021 YKS TYT matematik soruları cevapları hakkında araştırma yapıyor. Peki; YKS matematik soruları nasıldı?

    YKS TYT MATEMATİK SORULARI CEVAPLARI!

    YKS TYT 2021 matematik soruları cevapları yayınlanmadı. Soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Tahminlere göre AYT ve YDT sınavlarının da tamamlanmasının ardından soru cevapların yayınlanması bekleniyor.

    YKS TYT 2021 MATEMATİK SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

    Zeki çevik ahlaklı

    @hasbel_keder

    Yks tayfa turkce sorulari cok zordu dicek simdiden yaziyim

    Can Average Enjoyer

    @canyenidir

    Sınav çok iyi geçti ilk 30 dakikada tüm soruları yaptım çıktım çalışsaydınız #YKS #yks2021

    sedanur arar
    @Sedararr4
    Bir kaç saat sonra kesin herkes paragraflardan şikayet edecek bak demedi demeyin #yks2021

    frankie.

    @painofrankie

    Sınavdan çıkan herkese geçmiş olsun. Emeklerinizin karşılığını alırsınız inşallah. Bu sınav kötü bile geçtiyse unutmaya çalışın çünkü lisans okumak istiyorsanız sizin için AYT çok önemli. Tekrardan geçmiş olsun. #yks2021

        Erennn

        @_theren

        YKS'ye gireceğiz TYT'den kork TYT'ye girdik problemlerden kork paragraflardan kork hadi onları geçtik AYT'ye girdik bu sefer mat 2 den kork edebiyattan kork kork kork ne lan bu kork #yks2021

        ÖSYM CAPS

        @osymcapss

        Türkçe sorularını Ahmet Mithat Efendi hazırlamış gibiydi. #yks2021

        Calo

        @haymaniaplus

        Türkçede niye sürekli 2 şık arasında kaldım ya

        #yks2021

        @iam_elfi

        Agalar sınav twiti atmak için geldim atıp geri gitçem #yks2021

        Boşver Kübra

        @bosverrkubra

        #yks2021 yanlışlıkla üni kazandım galiba o ne güzel sınavdı öyle yiğidim

        Rumeysa ÇELEBİ

        Eleyici bir sınavdı ve galiba elenenler arasında ben de varım #yks2021

        aurora

        @yaarennkoca

        akışı bozan cümle neydi nokur biri söylesin ya #yks2021
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        Haberler Eğitim YKS matematik soruları nasıldı? Matematik kolay mıydı? YKS TYT matematik soruları cevapları 2021!