YKS maratonu başlıyor! 2,5 milyondan fazla aday ter dökecek

SINAVA GİRİŞTE MASKE VE DEZENFEKTAN DAĞITILACAK

YKS için koronavirüs tedbirleri de alındı. Adaylara girişte maske ve dezenfektan dağıtılacak. Sınav görevlileri ve adayların koronavirüs durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Koronavirüs tedavisi olanlar ayrı salonlarda sınava alınacak. Adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek.