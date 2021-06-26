YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de 2.6 milyondan fazla adayı sınavı kazanmak için ter döktü. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Peki, YKS baraj puanı ne kadar? YKS barajı geçmek için kaç puan yapılmalıdır? YKS TYT 150 puan için kaç net gerekir? İşte merak edilenler...

YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

İşte 2021 YKS 150 puanı geçmesi için kaç net gerekir sorusunun yanıtı;